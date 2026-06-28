Первый триллионер в мире: Илону Маску — 55

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории в ЮАР, в семье инженера Эррола Маска и модели Мэй Маск. В десять лет он самостоятельно освоил программирование после того, как родители подарили ему первый компьютер. Первую программу — видеоигру Blastar — Маск продал в возрасте 20 лет за 500 долларов.

С 1989 по 1991 год он учился в канадском университете Куинс в Кингстоне, затем перевелся в Пенсильванский университет, где изучал бизнес и физику. В 1995 году поступил в Стэнфорд на факультет прикладной физики, но отчислился уже через два дня, чтобы основать свою первую компанию Zip2 Corporation.

В 1999 году Zip2 купил компьютерный гигант Compaq за $307 млн, и Маск получил $22 млн. На эти деньги он открыл X.com, который впоследствии стал PayPal и был продан eBay за $1,5 млрд — Маск на этом заработал около $180 млн.

На эти средства он основал несколько стартапов, сделавших его знаменитым. В 2002 году он создал космическую компанию SpaceX, а уже в 2006 году стартовала его первая ракета Falcon 1. При этом первые три запуска были аварийными.

В 2004 году Маск в качестве инвестора присоединился к компании по производству электромобилей Tesla, а в 2008 году стал ее главой.

Также Маск развивает проект спутникового интернета Starlink, который был анонсирован в 2015 году. Сейчас на орбите, по разным расчетам, работает от 9400 до 10 600 спутников компании.

В 2013 году Маск представил концепцию Hyperloop — вакуумный тоннель для капсул со скоростью до 1200 км/ч. В 2016 году основал The Boring Company для строительства тоннелей и тогда же, в 2016 году, появился Neuralink, разрабатывающий импланты для мозга.

«Создать хорошую компанию — как испечь хороший пирог: нужно просто взять правильные ингредиенты в правильных пропорциях», — говорил Маск.

В июне 2026 года компания SpaceX провела IPO и привлекла более $85 млрд. Это сделало Илона Маска первым в мире триллионером, агентство Bloomberg оценило его состояние в $1,05 трлн. Однако в этом статусе он пробыл менее двух недель — акции SpaceX вскоре подешевели, а его состояние, по подсчетам Bloomberg, снизилось до $957 млрд.

Илон Маск был трижды женат, из них дважды — на актрисе Талуле Райли. У него 14 детей от четырех женщин, в том числе трое — от певицы Граймс и четверо — от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис. Сейчас Маск официально не женат, после развода с Райли в 2016 году он не вступал в законный брак.

Фотографии самого богатого человека в мире в разные периоды жизни — в нашей галерее.