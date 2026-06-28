Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Фото

Первый триллионер в мире: Илону Маску — 55

"Алые паруса": как в Петербурге прошел праздник выпускников
"1408", "2012" и еще восемь отличных ролей Джона Кьюсака
От «Шпионки» до «Звездных войн»: лучшие фильмы Джей Джей Абрамса
«Наживаю немало врагов». Виктору Дробышу -- 60

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории в ЮАР, в семье инженера Эррола Маска и модели Мэй Маск. В десять лет он самостоятельно освоил программирование после того, как родители подарили ему первый компьютер. Первую программу — видеоигру Blastar — Маск продал в возрасте 20 лет за 500 долларов.

С 1989 по 1991 год он учился в канадском университете Куинс в Кингстоне, затем перевелся в Пенсильванский университет, где изучал бизнес и физику. В 1995 году поступил в Стэнфорд на факультет прикладной физики, но отчислился уже через два дня, чтобы основать свою первую компанию Zip2 Corporation.

В 1999 году Zip2 купил компьютерный гигант Compaq за $307 млн, и Маск получил $22 млн. На эти деньги он открыл X.com, который впоследствии стал PayPal и был продан eBay за $1,5 млрд — Маск на этом заработал около $180 млн.

На эти средства он основал несколько стартапов, сделавших его знаменитым. В 2002 году он создал космическую компанию SpaceX, а уже в 2006 году стартовала его первая ракета Falcon 1. При этом первые три запуска были аварийными.

В 2004 году Маск в качестве инвестора присоединился к компании по производству электромобилей Tesla, а в 2008 году стал ее главой.

Также Маск развивает проект спутникового интернета Starlink, который был анонсирован в 2015 году. Сейчас на орбите, по разным расчетам, работает от 9400 до 10 600 спутников компании.

В 2013 году Маск представил концепцию Hyperloop — вакуумный тоннель для капсул со скоростью до 1200 км/ч. В 2016 году основал The Boring Company для строительства тоннелей и тогда же, в 2016 году, появился Neuralink, разрабатывающий импланты для мозга.

«Создать хорошую компанию — как испечь хороший пирог: нужно просто взять правильные ингредиенты в правильных пропорциях», — говорил Маск.

В июне 2026 года компания SpaceX провела IPO и привлекла более $85 млрд. Это сделало Илона Маска первым в мире триллионером, агентство Bloomberg оценило его состояние в $1,05 трлн. Однако в этом статусе он пробыл менее двух недель — акции SpaceX вскоре подешевели, а его состояние, по подсчетам Bloomberg, снизилось до $957 млрд.

Илон Маск был трижды женат, из них дважды — на актрисе Талуле Райли. У него 14 детей от четырех женщин, в том числе трое — от певицы Граймс и четверо — от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис. Сейчас Маск официально не женат, после развода с Райли в 2016 году он не вступал в законный брак.

Фотографии самого богатого человека в мире в разные периоды жизни — в нашей галерее.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Маскономика». В чем хрупкость бизнес-империи, которая сделала Илона Маска триллионером
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!