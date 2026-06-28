В едва ли не официальном печатном органе польской партии «Гражданская платформа» (Platforma Obywatelska), старом демократическом журнале «Мысль Польска» (Myśl Polska), на днях вышла неожиданная статья: на фоне усиливающейся «войны орденов» журнал вдруг предостерег официальную Варшаву от сближения с Украиной и заявил, что пришла пора объединяться против нее с Россией. Если упустили, напомню: президент Польши Навроцкий отозвал у Зеленского орден Белого орла за прославление нацизма. Да, наконец там начали что-то соображать. В ответ бывшие украинские президенты Кучма, Ющенко и Порошенко, а также ряд других публичных лиц Украины сдали свои ордена.

Польша является республикой смешанного типа, в ней президент и премьер наделены примерно одинаковыми функциями, однако у премьера во внешней политике реальная власть, президент — скорее представительская фигура.

Сегодня президент Польши Навроцкий — из так называемой оппозиционной партии консерваторов «Право и справедливость» (ПиС). При этом на последних выборах партия получила парламентское большинство. Партия премьера Туска заняла второе место, но смогла вновь собрать коалицию, потому получила перевес. Таким образом, ПиС является партий народной поддержки, а «Гражданская платформа» (ГП) — партией политической хитрости. В поддержке нацистов официально обвинила Зеленского именно оппозиция, облеченная народным доверием. Партия костела и людей старшего возраста. Дональд Туск пытался Навроцкого остановить. Дескать, столько денег потрачено, столько сил ухлопано — время ли ссориться?

Но пока Туск думал и подбирал слова, старейший и авторитетнейший публицистический журнал Польши сказал то, о чем на самом деле давно думает вся страна: украинцы для поляков проблема куда большая, чем русские.

Я лично вообще не встречала в Польше живых людей, которые бы верили, что на них нападет Россия, а поляков я знала немало, даже была замужем за одним из них. Любые инициативы по наращиванию вооружения, по увеличению оборонного бюджета и формированию новых войск поляками однозначно воспринимаются как скрытый распил под предлогом угрозы с востока. Начала эту гонку как раз партия «Право и справедливость». Результатом стала потеря ею власти, власть у Туска и социалистов-демократов. Для консерваторов это был ясный сигнал: население устало от милитаристской риторики и не дало ПиС абсолютного большинства. И смотрите, как быстро перевернулись. От закупок Patriot, приема Камалы Харрис и финансирования всеобщей начальной военной подготовки в школах — к обвинению Зеленского в поддержке нацизма. Лихо, да?

Поляки не хотят платить за мнимую угрозу с востока. Какая Россия на них нападет? Зачем? Кто поверит, что в случае нападения их смогут защитить те же самые люди, которые накупили бесполезного американского оружия? Польша вложилась в Patriot, которые показали себя неэффективными еще до того, как полякам их поставили. Представляете, да, они заплатили за шесть батарей ПВО по программе «Висла» в 2023-м, поставки должны начаться в 2027 году, а мир уже знает, что Patriot не может поймать российские ракеты. Для партии Качиньского это очень больная тема. Прямо скажем, конфуз.

Но дело даже не в деньгах.

И не в том, что на самом деле поляки больше боятся не Россию, а Германию. Да-да, в прямом смысле боятся немцев, которые с начала 2000-х потихоньку развивают свою деятельность на понемецких землях. В Польше массово идут суды по возвращению потомкам немцев недвижимости на отчужденных у Германии территориях, немцы эти суды выигрывают, поляки из собственников квартир, домов и земли превращаются в арендаторов. Немецкая риторика в принципе стала к полякам агрессивна, постоянные разговоры о репарациях — это ответ Варшавы на выпады Берлина, который методично продвигает свое влияние на понемецких землях.

В текущем конфликте с Киевом главное, что поляки попросту не любят украинцев и не уважают их исторически.

Как относились поляки к украинцам и белорусам, когда те жили под их властью на положении почти что рабов, образованному человеку напоминать не надо. Держали их в землянках, запрещали въезд в города ночью. Польские горожане не знали, как выглядят украинцы, потому что во Львове, к примеру, им позволялось появляться от заката до рассвета. Это же отношение к украинцам я видела в эпоху безвизовых заробитчан, когда украинцы поехали в Польшу наслаждаться завоеваниями Майдана. Они абсолютно не интегрировались в польское общество, жили параллельно, работали так и там, где поляки их не видят. Возмущение украинцами в Польше накипело еще к концу 2010-х годов. Коротко его можно описать словами: Po co to? Или: «Зачем нам это надо?»

Наплыв миллионов беженцев, пособия им, показная разгульная жизнь украинцев, полное непонимание, от чего бежали жители западных и центральных областей Украины. К 2023 году поляки сообразили, что гоняющие на дорогих машинах беженцы уехали с родины, чтобы не брать в руки оружие, которое на деньги поляков им закупают. Дружбы между народами это знание не добавило.

Не поверите, однако даже и деньги в данном случае не главное. Куда важнее, что между украинцами и поляками давняя взаимная неприязнь. Для украинцев поляки — бывшие жестокие господа. Для поляков соседи — не вполне полноценные люди, которые заняли польские территории незаконно, ведь Польша считает себя победителем Германии, при этом у «победителя» отняли города.

Еще важнее, что украинцы убили поляков больше, чем Красная армия в обеих советско-польских войнах.

Я серьезно. Потери поляков в войне против молодой советской республики — от силы 47 000, это по оценкам русофобов, по нашим оценкам — менее 30 000 жертв, из которых часть убили как раз украинские временные власти. Потери Польши от похода Красной армии 1939 года самими поляками оцениваются в 3000–5000 человек.

Теперь — внимание: на Волыни украинцы вырезали от 60 000 до 150 000 поляков. Советская сторона оценивала потери польского населения в Западной Украине в 120–130 тыс. человек без послевоенных жертв, ведь резня шла вплоть до середины 1960-х, потому что не все поляки покинули Западную Украину после отчуждения. Чекисты гоняли после войны бандеровцев, а бандеровцы те, между прочим, резали поляков. А ведь еще несколько тысяч поляков погибли только в XIX и начале XX века от украинского сопротивления на польских землях.

Сейчас данные о числе жертв Волынской резни откорректированы Западом в меньшую сторону, дабы распотрошить поляков на покупку вооружения для Киева.

Ну и не забываем, сколько украинцев работало в лагерях смерти и на зачистках гетто. В музее фабрики Шиндлера, который является центром памяти краковского холокоста, экспозиция рассказывает, что среди ликвидаторов краковского гетто было от трети украинцев, привезенных для этого с Украины специально. После ликвидации гетто большая часть евреев под конвоем украинских ликвидаторов направилась в местечко неподалеку. Называется Освенцим.

Как думаете, забыли поляки украинцев?

В Польше брат лидера самой популярной партии Лех Качиньский похоронен в Вавельском замке через стенку от гробницы Пилсудского, который правил Львовом, Луцком и Ивано-Франковском. Карту Польши времен Пилсудского все чаще можно встретить в официальных учреждениях страны. Львов в составе Польши можно было обнаружить на карте, которую рисовали на польских электричках и даже — поездах варшавского метро. Неофициальный гимн польских вооруженных сил — песня «Прибыли уланы». Там есть такие слова:

«Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno

Zobaczyć to stare nasze Wilno.

Z Wilna już droga jest gotowa,

Prowadzi prościutko aż do Lwowa»

«Когда навестим Варшаву,

Надо бы посмотреть и наше старое Вильно,

А от Вильно дорога готова,

Прямо ведет аж до Львова».

На Днях НАТО в Лодзи в 2014 году одно подразделение добровольческого польского корпуса спело другие слова:

«... A z Wilna już droga nam gotowa,

Do serca, do Rusi, do Kijowa»

«...И из Вильнюса дорога готова,

К сердцу, к Руси, к Киеву»

Киев промолчал...

Поляки помощь Украине и прием украинцев рассматривают как навязанное Америкой ярмо. Их принудили затянуть пояса ради людей, к которым большинство населения испытывает неприязнь и имеет территориальные претензии. Польша отказалась от претензий на Западную Украину ради вступления в ЕС и НАТО. В ответ получила обязанность частично содержать украинцев. Конечно, полякам это надоело. Конечно, они рано или поздно плюнут на все и сбросят взваленную на них ношу. Тем более, что украинцы едут на польской шее и смачно харкают польским обывателям на макушку.

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