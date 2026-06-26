Сожительствуешь вне брака? Ты почти террорист!

Угроза безопасности России пришла откуда не ждали. К Великобритании с привычным «англичанка гадит», к солдатам НАТО и к «пакету с пакетами» санкций прибавилась такая напасть, как сожительство без брака российских граждан. Живут себе вместе ради удовольствия, не торопятся в ЗАГС и, как оказалось, раскачивают лодку, создают опасный фон для сограждан.

«Такие тенденции (как сожительство без заключения брака — прим. ред.) можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны», — сообщил Вадим Баланин, замминистра юстиции России. Я, как прочла это, жутко опечалилась и разволновалась. Это что ж выходит? Если у меня отношения без брака, то я угрожаю безопасности своей страны?! Внезапно.

Хотя… прочитав заявление целиком, а не выхватывая из контекста, я поняла, что зря волновалась. Я максимально безопасна, потому что я уже вышла из возраста фертильности.

Если перевести с чиновничьего на русский, то все просто: есть нехорошие молодые люди, которые живут себе вместе тихонечко вместо того, чтобы идти в ЗАГС, фиксировать «ячейку общества», а потом рожать детей в браке.

В общем, эти легкомысленные люди, которые живут вне брака и никого не рожают, не способствуют росту демографии и находятся где-то между террористами, шпионами и экономическими преступниками.

Не круто ли?

Я опять опечалилась и разволновалась, потому что теперь по всему выходило, что мои дети как раз и выступают угрозой государства. Они учатся в вузе, уже некоторые даже дошли до диплома, но все еще не дошли до ЗАГСа.

Тренд этот — «рожать быстрее и больше» — уже не первый год. В некоторых регионах ввели выплаты для беременных школьниц. В институтах постоянно проходят «воспитательные беседы». Чиновники открыто заявляют, что внебрачное сожительство студентов не идет на пользу государству, поэтому необходимо убеждать их как можно раньше вступать в брак и рожать детей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на днях назвал интернет главной причиной демографического кризиса в России. По словам чиновника, информационный контент формирует установки против рождения детей.

Этот самый интернет негативно влияет на неокрепшие умы, поэтому люди или не хотят рожать или мало рожают.

Кстати, эта та самая Курганская область, где в коммерческих клиниках запрещено делать аборты, а также снижено количество тех госклиник, где прерывание беременности еще пока разрешено. Совершенно точно, что в ближайшее время мы узнаем еще несколько причин, почему люди не хотят рожать, поскольку это любимое чиновничье занятие: соревноваться, кого больше процитируют.

Потому что если тебя цитируют, то ты попадаешь во все новости, про тебя все знают и где-то там, в высоких кабинетах, на твое рвение могут обратить внимание. Поэтому теперь все соревнуются не в методах по поднятию демографии, а в том, кто громче будет кричать: «Заставим рожать всех!».

Могу предложить вот такое бинго: не разрешать заводить котов, если нет детей; отключать соцсети после 22 часов; ввести лимит на покупку презервативов; секс-шопы только для тех, у кого больше четырех детей.

Что дальше? Вернуться к практике не заселять в один номер в гостинице, если не в браке? Так даже в советские времена над этим тихонечко посмеивались, и именно на этом построен фильм с Андреем Мироновым «Будьте моим мужем».

А еще в СССР была практика публиковать факты о разводах в городских газетах. И за границу разведенных не пускали, потому что они неблагонадежны.

Разве это привело в тому, что начали рожать больше или не стали разводиться? Нет, это привело только к большому количеству несчастных семей, где взрослые люди не могли развестись, потому что тогда их карьера могла бы не состояться. И вот поколение X и миллениалы ходят теперь по психологам и бесконечно обсуждают эти травмы.

Мне как-то очень хочется верить, что высказывания чиновников были все-таки ради пиара и хайпа. Уважаемые Вадим Баланин и Вадим Шумков, мы вас запомнили с этими креативными идеями. Но, честно говоря, хотелось бы вас запомнить какими-то другими достижениями, а не борьбой с гражданскими браками и интернетом.

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