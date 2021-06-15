Ученые выяснили, кто может заразиться коронавирусом повторно

Вероятность заразиться коронавирусом повторно наиболее высока среди людей с пониженным иммунитетом, почечной недостаточностью, поражением печени, проходящих лечение от онкологических заболеваний или недавно перенесших трансплантацию органов. Исследование американских ученых размещено на портале medRxiv.

Специалисты из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне и их коллеги из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле, проанализировав электронные базы, отобрали 23 человек, которые повторно заразились коронавирусом. Средний возраст пациентов оказался 64,5 года, большинство из них болели диабетом, гипертонией или другими иммунными нарушениям. Кроме того, многие из них страдали от ожирения и курили.

Специалисты уточнили, что 70% пациентам потребовалась госпитализация как в первый, так и во второй раз. В исследовании подчеркивается, что заразиться повторно могут и те, кто болели коронавирусом в легкой форме. Тем не менее, в таких случаях риск осложнений минимален. Опираясь на это, врачи посоветовали быть особенно осторожными тем, кто болел коронавирусом в тяжелой форме.

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