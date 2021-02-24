Герметизацию первой трещины в МКС запланировали на следующую неделю

На следующей неделе экипаж Международной космической станции (МКС) приступит к герметизации первой трещины. Об этом в ходе трансляции NASA сообщил представитель ЦУПа.

«На следующей неделе надо планировать герметизацию первой трещины», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур, грузовик доставит на МКС запас российской еды и заплатки для трещин.