Герметизацию первой трещины в МКС запланировали на следующую неделю
Максимс Краюшкинс
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На следующей неделе экипаж Международной космической станции (МКС) приступит к герметизации первой трещины. Об этом в ходе трансляции NASA сообщил представитель ЦУПа.
«На следующей неделе надо планировать герметизацию первой трещины», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур, грузовик доставит на МКС запас российской еды и заплатки для трещин.
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