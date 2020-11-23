Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана
Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX 21 ноября успешно вывела на штатную орбиту научный океанографический спутник Sentinel-6A Michael Freilich. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании-разработчика носителя SpaceX.
«Вывод спутника подтвержден», — говорится в сообщении.
Ракета со спутником был запущена в 12.17 по времени Восточного побережья США (20.17 мск) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.
Отмечается, что спустя 53 минуты полета Sentinel-6A Michael Freilich оказался на полярной орбите высотой 1,3 тыс. км.
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