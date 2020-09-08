НАСА отказалось покупать место для астронавта на «Союзе»

НАСА отказалось покупать место на российском корабле «Союз» для доставки своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС) весной 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет Роскосмоса за 2019 год.

В документе указано, что в начале текущего года американская сторона объявила о намерении приобрести услуги по доставке лишь одного астронавта осенью 2020 года.

«В настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация может предоставить НАСА по одному месту на кораблях «Союз МС-17» со стартом в октябре 2020 года и «Союз МС-18» со стартом в апреле 2021 года.

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