Россиян предупредили о росте цен на авиаперелеты

Российским туристам предрекли рост цен на авиаперелеты в 2026 году на 5–7%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Как отмечается, причина подорожания в росте цен на авиационное топливо. Цены с учетом роста уже закладывается в новые бронирования. Как указывают аналитики АТОР, из-за ближневосточного кризиса спрос на зарубежные туры среди россиян просел вдвое, однако вскоре начал восстанавливаться, перенаправившись в Египет и Турцию.

До этого сообщалось, что отели Турции начали делать туристам из России скидки до 50%. в феврале традиционно завершились высокие скидки по акции раннего бронирования. В марте они тоже всегда предоставлялись, но меньше. В настоящее время отдельные гостиницы в Турции продолжают предлагать большие скидки, но пока это точечные предложения, они не носят массового характера. Из-за того, что Европа сильно уменьшает объемы въезда, освободившиеся места в турецких гостиницах будут предлагать рынку России.

Ранее стало известно, как съездить в отпуск и не попасть на войну.