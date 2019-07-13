«Протон-М» с космическим телескопом стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур в субботу, 13 июля. Трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Как отмечается, запуск ракеты произошел в 15.31 мск.
Уточняется, что через 10 минут после старта разгонный блок с обсерваторией отделился от третьей ступени «Протона».
Кроме того, подчеркивается, что «Спектр» планируется вывести на целевую орбиту при помощи пары включений двигательной установки ДМ-03.
В 17.31 мск должно произойти отделение обсерватории от разгонного блока.
Ранее была названа дата пуска ракеты «Протон-М».
Основная цель научного аппарата «Спектр-РГ» — исследовать Вселенную в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения и создать «карту» Вселенной, отображающей различные скопления галактик.