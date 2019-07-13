«Протон-М» с космическим телескопом стартовал с Байконура

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Ракета-носитель «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур в субботу, 13 июля. Трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Как отмечается, запуск ракеты произошел в 15.31 мск.

Уточняется, что через 10 минут после старта разгонный блок с обсерваторией отделился от третьей ступени «Протона».

Кроме того, подчеркивается, что «Спектр» планируется вывести на целевую орбиту при помощи пары включений двигательной установки ДМ-03.

В 17.31 мск должно произойти отделение обсерватории от разгонного блока.

Ранее была названа дата пуска ракеты «Протон-М».

Основная цель научного аппарата «Спектр-РГ» — исследовать Вселенную в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения и создать «карту» Вселенной, отображающей различные скопления галактик.