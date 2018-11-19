Ученые выяснили, почему вомбаты испражняются кубиками

Американские ученые из Технологического института Джорджии выяснили, почему у вомбатов кубические фекалии — все дело в особенностях строения их кишечника. Результаты были представлены на 71-ом ежегодном собрании подразделения динамики жидкостей Американского физического общества в Атланте.

Вомбаты используют кал, чтобы метить территорию, причем чем больше фекалий они оставят, тем однозначнее заявят о своих границах. За ночь вомбат оставляет около 100 фрагментов кала кубической формы — именно она и озадачивает уже не первый коллектив исследователей. Однако пока что ученым удалось лишь исключить версию о том, что у вомбатов квадратные анусы.

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Кубические фекалии эволюционно выгодны для вомбатов. У них плохое зрение и хороший нюх, поэтому, чем больше горка фекалий и чем выше она расположена, тем больше вероятность, что ее заметит другое животное. Обычные цилиндрические фекалии имеют свойство скатываться с наклонных поверхностей, из кубических же легче сформировать устойчивую горку.

Специалисты по гидродинамике жидкостей изучили желудочно-кишечные тракты вомбатов, которые погибли под колесами автомобилей в Тасмании. Как выяснилось, экскременты животных затвердевали в последних 8% кишечника. Очистив его, исследователи вводили внутрь длинные воздушные шарики и надували их, чтобы понять, как ткани кишечника растягиваются в разных его частях.

Они выяснили, что последний сегмент кишечника вомбата растягивается неравномерно, одни его участки эластичнее, другие — жестче. Благодаря этому фекалии к моменту опорожнения кишечника сплющиваются по краям, принимая кубическую форму вместо привычной цилиндрической. Для сравнения ученые аналогичным образом исследовали кишечник свиньи, в котором не обнаружилось подобных изменений в эластичности.

Помимо вклада в знания об анатомии вомбатов и особенностях работы кишечника, исследователи подчеркивают значимость работы для производства предметов кубической формы для тех или иных целей. На сегодняшний день для этого используются либо формы, в которые заливается материал, либо обтачивание заготовки. Новые данные предлагают еще один способ — формирование кубов с помощью мягких тканей.