Названы минусы двухэтапного повышения пенсий

Один из главных минусов двухэтапной индексации пенсий — неопределенность. Если второй этап не закреплен жестко в законе и зависит от отдельного решения властей, пенсионерам становится сложнее планировать личный бюджет, поскольку заранее непонятно, будет ли дополнительное повышение и каким оно окажется, заявила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Лилия Буркина.

Премьер-министр Михаил Мишустин в отчете в Госдуме 26 марта 2025 года заявил, что с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля — по инфляции предыдущего года, с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда. Эту же схему затем публично подтверждали вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда Антон Котяков. Голикова говорила, что с 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды — в феврале и апреле. Котяков в интервью ТАСС уточнял логику: первая индексация связана с инфляцией, вторая — с ростом зарплат и, соответственно, доходов Социального фонда.

«Еще один риск связан со сложностью самой системы. При одноразовой индексации человеку проще понять, как изменится его выплата, тогда как при двухэтапной схеме расчеты становятся менее прозрачными. Нужно учитывать разные даты, разные основания для перерасчета и, возможно, разные проценты повышения. Это может усилить недоверие к системе, если итоговая прибавка окажется ниже ожиданий. Есть еще риск того, что второй этап может оказаться слишком скромным. Если его размер будет зависеть от доходов Социального фонда, а финансовый результат фонда окажется слабее прогнозов, дополнительная индексация может быть сокращена, отложена или вовсе не состояться. В результате пенсионеры могут получить меньше, чем рассчитывали», — отметила Буркина.

Отдельной проблемой экономист назвала эффект «дробления» прибавки. По словам Буркиной, две небольшие индексации часто воспринимаются хуже, чем одно заметное повышение, даже если в сумме они дают сопоставимый результат. Кроме того, если первая индексация проходит не с января, а позже, а вторая сдвигается на лето или осень, пенсионеры часть года живут с уже обесцененными доходами, предупредила эксперт.

Среди других рисков экономист выделила возможные технические сбои и ошибки при двойном перерасчете, а также различия в правилах индексации для разных категорий пенсионеров. По словам Буркиной, это делает систему еще более запутанной. Кроме того, ожидание второй прибавки может влиять и на поведение рынка: часть продавцов может заранее закладывать рост платежеспособности граждан в цены, а сами пенсионеры — откладывать покупки в ожидании дополнительной индексации, считает эксперт.

Чтобы снизить эти риски, Буркина считает необходимым заранее закрепить минимальные параметры второго этапа, сделать более прозрачной информацию о доходах Социального фонда и упростить механизм расчета выплат. По мнению экономиста, без таких условий двухэтапная схема может оказаться менее понятной и предсказуемой для самих пенсионеров, чем традиционная ежегодная индексация.

