Пугачевой могут заблокировать счета при попытке вывода денег с продажи квартиры за границу

Юрист Вершинин: Пугачевой могут заблокировать счета при выводе денег за границу
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Певица Алла Пугачева может столкнуться с блокировкой счетов при попытке вывода денег с продажи московской квартиры за границу. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Станислав Вершинин.

По словам юриста, запрета на вывод денег нет, но на практике это превращается в сложную логистическую и юридическую операцию, где многое зависит от лояльности конкретного банка и качества подготовки документов. Вершинин отметил, что операция на 400 млн рублей автоматически попадает под пристальное внимание Росфинмониторинга, банк обязан не просто проверить документы, но и оценить «экономический смысл» перевода.

«Если сотрудникам покажется, что перевод носит подозрительный характер, операцию могут приостановить на срок до 5 рабочих дней, а то и вовсе заблокировать до выяснения всех обстоятельств. Для банка поступление на счет клиента, который ранее не оперировал такими суммами, средств от продажи элитной недвижимости и немедленная попытка вывести их за рубеж — это классический триггер для блокировки по подозрению в отмывании доходов. Разблокировка в такой ситуации может занять недели и потребовать личного присутствия в отделении на территории РФ», — подчеркнул адвокат.

Также Станислав Вершинин рассказал, что проблемы могут возникнуть и при открытии счета в недружественной стране. По его словам, банк может сослаться на «внутренние процедуры комплаенс» и отказать в проведении платежа, даже несмотря на отсутствие формального запрета.

«Чтобы перевести такую сумму, потребуется предоставить в банк полный пакет документов: договор купли-продажи, выписку из ЕГРН, подтверждение отсутствия налоговой задолженности. При малейшей неточности в документах или доверенности процесс застопорится», — заявил юрист.

По данным СМИ, Пугачева продает московскую пятикомнатную квартиру в закрытом формате только для своих. Ее стоимость оценивается почти в полмиллиарда рублей.

Ранее Стас Барецкий заявил, что готов купить квартиру Аллы Пугачевой для Ларисы Долиной.

 
