Во Владикавказе вооруженный мужчина ворвался в букмекерскую контору

«112»: неизвестный ворвался с ружьем в букмекерскую контору во Владикавказе

Во Владикавказе неизвестный ворвался с ружьем в букмекерскую контору. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По предварительным данным, во время задержания вооруженного мужчину подстрелили в ногу. Сообщается, что на место инцидента оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе в подъезде жилого дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел в четверг, 9 апреля, на Ленинском проспекте. Мужчина пришел разбираться из-за списаний долгов за коммунальные услуги и поссорился с 65-летней консьержкой.

Во время конфликта он достал ружье и дважды выстрелил в стену. Пострадавших в результате инцидента нет, стрелявшего задержали на месте. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Турции юноша с оружием напал на школу и взял заложников.