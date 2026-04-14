«Единая Россия» помогла повысить доступность медпомощи в селах

Партия «Единая Россия» (ЕР) содействовала возведению 7,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий в российских селах. Об этом сообщается на сайте ЕР.

В партии уточнили, что развитию системы здравоохранения у «Единой России» посвящен отдельный блок действующей народной программы. В пресс-службе ЕР уточнили, что за 2025 год в медицинские учреждения поступило более 40 тысяч единиц оборудования, а с 2021 года — 13 тысяч новых спецавтомобилей.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что для повышения охвата населения диспансеризацией с 2019 года приобретены почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов, и с их помощью врачи осмотрели десятки миллионов человек.

В марте Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных попросил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поддержать строительство нового корпуса центра реабилитации для российских военных, участвовавших в специальной военной операции на Украине.

Ранее в «Единой России» сообщили о высоком конкурсе на предварительном голосовании партии.