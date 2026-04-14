В Оренбургской области мужчина упал в чан с химикатами

СК РФ завел дело о падении мужчины в чан с щелочным раствором под Оренбургом
Сотрудник коммерческой организации в Оренбургской области упал в резервуар с щелочным раствором, когда выполнял в одном из цехов работы по обходу технологических установок. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, трагедия произошла 12 апреля на территории предприятия в Оренбургском районе. Мужчину, рухнувшего в чан с химикатами, спасти не удалось. На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

«Следователями произведен детальный осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, а также выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что сотрудники СК в рамках предварительного следствия дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда в этой коммерческой организации.

10 апреля в одной из шахт на территории Ростовской области во время проведения работ по заряжению забоя монтажной камеры произошел взрыв. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Еще троим работникам потребовалась медицинская помощь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.

Ранее в Москве рабочего засыпало землей на строительной площадке.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
