В Госдуме россиянам назвали надежные способы хранения денег

Депутат Аксаков посоветовал россиянам хранить деньги в облигациях
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Среди наиболее надежных способов хранения денег сегодня можно выделить банковские вклады и облигации, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Россия сегодня находится в числе стран, лидирующих по количеству граждан, хранящих сбережения в банках, сообщил он в беседе с НСН.

«Мы находимся в первой четверке стран, где люди держат свои накопления в банках. Примерно 85% денег, которые находятся во владении населения, размещены на счетах в банках», — отметил парламентарий.

В то же время он напомнил, что многие предпочитают держать наличные на руках, что, в числе прочего, иногда объясняется религиозными мотивами – в некоторых случаях вера запрещает получать проценты по вкладам.

Однако в целом среди россиян высок уровень доверия к банкам и опережает многие другие страны. Плюс к этому добавляется факт того, что вклады — это на сегодня один из наиболее выгодных способов инвестирования средств. Опережают их только облигации в госкомпаниях, где иногда удается извлечь большую доходность, заключил Аксаков.

До этого инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что максимальные ставки по вкладам в крупнейших российских банках к маю опустятся ниже 13%. Он пояснил, что это произойдет из-за решения ЦБ по ключевой ставке. По оценке инвестстратега, Банк России на заседании 24 апреля, скорее всего, в восьмой раз подряд снизит ключевую ставку с 15 до 14,5%, что приведет к уменьшению доходности депозитов.

Ранее доля валютных вкладов в России упала до минимума за 18 лет.

 
