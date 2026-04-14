Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Потеря зубов может привести к лишнему весу, выяснили ученые

TomSuzy/Shutterstock/FOTODOM

Потеря зубов, особенно в задней части челюсти, может повышать риск набора веса на 17%. Это показало исследование опубликованное в Journal of Periodontology (JP).

В работе приняли участие более 900 человек, за которыми наблюдали в течение четырех лет. В начале исследования у них оценивали состояние полости рта — количество зубов и наличие заболеваний десен. За время наблюдений почти 12% участников набрали не менее 5% массы тела.

Анализ показал, что люди с меньшим числом зубов и более выраженными проблемами с деснами чаще прибавляли в весе. Особенно заметной оказалась роль моляров — крупных жевательных зубов, расположенных в задней части челюсти. У взрослого человека в норме по три моляра на каждой стороне верхнего и нижнего зубного ряда. У участников с их отсутствием риск набора веса был на 17% выше.

Исследователи объясняют это изменением пищевых привычек. Потеря зубов ухудшает способность пережевывать твердую пищу, из-за чего люди реже употребляют овощи, фрукты и другие продукты, богатые клетчаткой. Вместо этого они чаще выбирают мягкую и более калорийную еду.

По словам специалистов, здоровье зубов и десен напрямую влияет на питание и, как следствие, на массу тела, особенно в пожилом возрасте. Авторы подчеркивают, что поддержание хорошего состояния полости рта может быть важной частью стратегии контроля веса.

При этом ученые отмечают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, которые помогут точнее понять механизмы этой связи.

Ранее ученые выяснили, что базилик может защищать зубы от кариеса.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!