Ритм дыхания так же уникален, как отпечаток пальца, выяснили ученые

Current Biology: по ритму дыхания можно идентифицировать личность
Ученые из Институт науки Вейцмана установили, что у каждого человека есть устойчивый и индивидуальный рисунок дыхания через нос, по которому можно точно распознать личность и оценить состояние организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В эксперименте около 100 добровольцев в течение суток носили специальное устройство, фиксирующее поток воздуха через каждую ноздрю. В отличие от кратких медицинских тестов, запись велась непрерывно — днем и ночью, что позволило собрать детальные данные о дыхании в повседневной жизни.

Анализ показал, что сочетание десятков параметров — глубины вдоха, пауз, скорости потока и асимметрии между ноздрями — формирует уникальный «дыхательный профиль». На его основе алгоритм смог различать людей с точностью 96,8%. При этом паттерн оставался стабильным: система распознавала участников даже спустя месяцы и годы.

Дополнительно выяснилось, что дыхание отражает физиологическое и психическое состояние. По нему можно определить, спит человек или бодрствует, а также выявить связи с индексом массы тела. Некоторые характеристики дыхания коррелировали с уровнем тревожности и симптомами депрессии: например, у более тревожных людей вдох во сне был короче.

Авторы объясняют это тем, что дыхание регулируется сложной нейронной системой в мозге, которая постоянно обрабатывает сигналы от организма. Поэтому индивидуальные особенности этой системы формируют устойчивый и различимый ритм дыхания.

Ранее россиян предупредили о том, что спрей для носа может вызвать «синдром рикошета».

 
