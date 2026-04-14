В районе стройплощадки на юге Москвы произошло возгорание

Пожар произошел у Даниловской мануфактуры в Москве
Крупный пожар произошел недалеко от Даниловской мануфактуры на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В публикации уточняется, что возгорание зафиксировали в районе Варшавского шоссе. Рядом с местом происшествия находится строительная площадка.

«Обстоятельства выясняются», — говорится в посте.

Материал дополнен кадрами с места ЧП. На них запечатлен густой черный дым, поднимающийся над красными зданиями.

10 апреля на улице Вильнюсской в Москве загорелся 16-этажный жилой дом. Огонь вспыхнул в одной из квартир, двух человек спасти не удалось. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которой было поручено установить детали и обстоятельства произошедшего.

Рано утром в тот же день пожар произошел на территории популярного барного кластера «Профсоюз» в российской столице. По данным Telegram-канала Baza, пламя охватило деревянную обрешетку кровли одного из зданий на Новослободской улице. Огонь стремительно распространился, тем не менее прибывшим на место происшествия сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание за час. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее воспламенившийся автобус парализовал движение на МКАД.

 
