В Костроме подростки забили 67-летнего мужчину в помещении теплотрассы

В Костроме подростков задержали за избиение пожилого мужчины на теплотрассе

Подростков из Костромы обвиняют в нападении на пожилого мужчину. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в помещении теплотрассы. По версии следствия, там два молодых человека напали на 67-летнего россиянина и стали избивать. Они наносили удары по туловищу не только руками, но и разными предметами.

Вскоре они с места преступления скрылись. Они нанесли мужчине серьезные травмы, спасти его не удалось. Известно, что причиной нападения стал «малозначительный повод», детали не уточняются.

«Обвиняемые были задержаны в результате совместной работы следователей, криминалистов следственного управления СК России по Костромской области и сотрудников регионального УМВД», – сообщается в публикации.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело, в том числе и по статье о хулиганстве. На данный момент фигуранты находятся под стражей. Следователи тем временем продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

