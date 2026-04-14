Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Костроме подростки забили 67-летнего мужчину в помещении теплотрассы

 Global Look Press

Подростков из Костромы обвиняют в нападении на пожилого мужчину. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в помещении теплотрассы. По версии следствия, там два молодых человека напали на 67-летнего россиянина и стали избивать. Они наносили удары по туловищу не только руками, но и разными предметами.

Вскоре они с места преступления скрылись. Они нанесли мужчине серьезные травмы, спасти его не удалось. Известно, что причиной нападения стал «малозначительный повод», детали не уточняются.

«Обвиняемые были задержаны в результате совместной работы следователей, криминалистов следственного управления СК России по Костромской области и сотрудников регионального УМВД», – сообщается в публикации.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело, в том числе и по статье о хулиганстве. На данный момент фигуранты находятся под стражей. Следователи тем временем продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее в Прикамье компания подростков с дубинкой и арматурой жестоко избила юношу из-за слов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
