На Западе заговорили о возрождении альтернативы нефтедоллару

Bloomberg: конфликт на Ближнем Востоке привел к возрождению инициативы нефтеюаня
Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал резкий рост расчетов за сырье в китайской валюте. Это привело к возрождению концепции нефтеюаня как альтернативы нефтедоллару, пишет Bloomberg.

Авторы материала указали, что Национальная трансграничная межбанковская платежная система в один из дней зафиксировала рекордный объем транзакций в 1,22 трлн юаней ($179 млрд). Расчеты за нефть в китайской валюте впервые превысили отметку в 1 трлн. В агентстве обратили внимание, что в том числе Иран начал принимать плату за проход судов через Ормузский пролив в юанях, а не в долларах.

По мнению стратега Deutsche Bank AG Маллики Сачдевой, конфликт на Ближнем Востоке может остаться в памяти «как ключевой катализатор ослабления доминирования нефтедоллара и зарождения нефтеюаня».

Инициативу нефтеюаня продвигал председатель КНР Си Цзиньпин во время поездки на Ближний Восток в 2022 году. Нефтеюань — это термин, обозначающий китайский юань, который используется как валюта для международных расчетов при торговле нефтью. Термин возник по аналогии с нефтедолларом и отражает стремление стран-экспортеров снизить зависимость от американской финансовой системы.

Ранее сообщалось, что китайский танкер прошел через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США.

 
