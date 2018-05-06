NASA: из телескопа Джемса Вебба сыпятся винты и шайбы

Подготовка к запуску космического телескопа имени Джеймса Вебба, назначенному NASA на 2020 год, столкнулась с очередными сложностями. Инцидент произошел на днях, во время тестовых испытаний конструкции телескопа, призванных обеспечить надежность запуска инструмента, сообщает SpaceNews.

При перемещении платформы телескопа вместе с солнцезащитным экраном специалисты NASA обнаружили, что из нее выпали некие винты и шайбы. «В настоящее время мы считаем, что все эти запчасти – мы говорим о винтах и шайбах – выпали из покрытия солнцезащитного экрана», — пояснил Грег Робинсон, замглавы директората научных миссий в NASA. – Это не ужасные новости, но и не хорошие». По его словам, в настоящее время специалисты NASA занимаются решением проблемы.

Это не первая проблема, с которой сталкиваются создатели долгожданного телескопа. В конце марта NASA сделало объявление, которое вновь расстроило многих ученых, спутало им карты и теперь приведет к повышенным тратам бюджетных средств. Назвав в качестве причины ряд технических загвоздок и ошибок, которых можно было избежать, в руководстве NASA заявили, что пуск телескопа перенесен с 2019 года на май 2020-го.