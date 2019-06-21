«Наше дело правое»: Германия атакует Советский Союз. ОНЛАЙН

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз

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Николай Филатов/РИА «Новости»
22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. «Газета.Ru» воспроизводит события первых часов вторжения на советскую территорию в историческом онлайне.
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00:30

Провокации на границе начались еще вечером, 21 июня. Так, в 21 час субботы солдатами 90-го пограничного отряда НКВД Сокальской комендатуры был задержан немецкий военный, пытавшийся переплыть Буг.

Начальник отряда майор Михаил Бычковский позднее докладывал:

«21 июня в 21.00 на участке Сокальской комендатуры был задержан солдат, бежавший из германской армии, Лисков Альфред. Так как в комендатуре переводчика не было, я приказал коменданту участка капитану Бершадскому грузовой машиной доставить солдата в г. Владимир в штаб отряда.

В 0.30 22 июня 1941 г. солдат прибыл в город Владимир-Волынск. Через переводчика примерно в 1 час ночи солдат Лисков показал, что 22 июня на рассвете немцы должны перейти границу. Об этом я немедленно доложил ответственному дежурному штаба войск бригадному комиссару Масловскому. Одновременно сообщил по телефону лично командующему 5-й армией генерал-майору Потапову, который к моему сообщению отнесся подозрительно, не приняв его во внимание.

Я лично твердо также не был убежден в правдивости сообщения солдата Лискова, но все же вызвал комендантов участков и приказал усилить охрану госграницы, выставить специально слухачей к р. Буг и в случае переправы немцев через реку уничтожить их огнем».

Солдаты направляются на фронт

Солдаты направляются на фронт

ТАСС
00:01

78 лет назад нацистская Германия приступила к реализации плана «Барбаросса». В ночь на 22 июня 1941 года солдатам Восточного фронта было зачитано обращение Адольфа Гитлера. В тот же день войну Советскому Союзу объявили Италия и Румыния, за ними – Словакия и Венгрия. Противник разворачивал наступление по трем направлениям – на Ленинград, Москву и Киев. Принято считать, что вторжение застало руководство СССР и командование Красной армии врасплох.

Всем прекрасно известно радиообращение Юрия Левитана:

«Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!»

«Газета.Ru» воспроизводит основные события первых часов войны в формате исторического онлайна.

Жители одного из городов СССР слушают сообщение об объявлении войны 22 июня 1941 года

Жители одного из городов СССР слушают сообщение об объявлении войны 22 июня 1941 года

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