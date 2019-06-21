«Наше дело правое»: Германия атакует Советский Союз. ОНЛАЙН

Провокации на границе начались еще вечером, 21 июня. Так, в 21 час субботы солдатами 90-го пограничного отряда НКВД Сокальской комендатуры был задержан немецкий военный, пытавшийся переплыть Буг.
Начальник отряда майор Михаил Бычковский позднее докладывал:
«21 июня в 21.00 на участке Сокальской комендатуры был задержан солдат, бежавший из германской армии, Лисков Альфред. Так как в комендатуре переводчика не было, я приказал коменданту участка капитану Бершадскому грузовой машиной доставить солдата в г. Владимир в штаб отряда.
В 0.30 22 июня 1941 г. солдат прибыл в город Владимир-Волынск. Через переводчика примерно в 1 час ночи солдат Лисков показал, что 22 июня на рассвете немцы должны перейти границу. Об этом я немедленно доложил ответственному дежурному штаба войск бригадному комиссару Масловскому. Одновременно сообщил по телефону лично командующему 5-й армией генерал-майору Потапову, который к моему сообщению отнесся подозрительно, не приняв его во внимание.
Я лично твердо также не был убежден в правдивости сообщения солдата Лискова, но все же вызвал комендантов участков и приказал усилить охрану госграницы, выставить специально слухачей к р. Буг и в случае переправы немцев через реку уничтожить их огнем».
78 лет назад нацистская Германия приступила к реализации плана «Барбаросса». В ночь на 22 июня 1941 года солдатам Восточного фронта было зачитано обращение Адольфа Гитлера. В тот же день войну Советскому Союзу объявили Италия и Румыния, за ними – Словакия и Венгрия. Противник разворачивал наступление по трем направлениям – на Ленинград, Москву и Киев. Принято считать, что вторжение застало руководство СССР и командование Красной армии врасплох.
Всем прекрасно известно радиообращение Юрия Левитана:
«Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!»
«Газета.Ru» воспроизводит основные события первых часов войны в формате исторического онлайна.