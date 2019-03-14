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Вторая попытка: старт «Союза» к МКС после аварии. LIVE

Экипаж из трех космонавтов стартовал к МКС

С космодрома Байконур состоялся запуск новой экспедиции к МКС. В составе — космонавты, из-за аварии не сумевшие добраться до станции в прошлом году. «Газета.Ru» следит за пуском в режиме онлайн.
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22:51

Корабль с экипажем начал свое пятичасовое одиночное путешестивие к МКС. Сближение корабля «Союз МС-12» со станцией и причаливание к малому исследовательскому модулю «Рассвет» (МИМ1) планируется проводить в автоматическом режиме по четырёхвитковой схеме.

22:37

22:29

Корабль пролетает над Японией. Работа всех систем в норме.

22:27

Корабль МС-12 выведен на околоземную орибиту, третья ступень отделилась.

22:24

Вот они, кадры первых секунд полета!

22:21

370 секунд, полет нормальный. Работает двигатель третьей ступени

22:18

Сброс створок головного обтекателя.

22:17

Есть отделение боковых блоков! В прошлый раз именно на этом этапе случилась авария.

22:16

Двигатели 1 и 2 ступени работают нормально

22:14

Есть отрыв! Ракета взмывает в ночное небо!

22:11

3 минуты до старта. Ракета готова к старту.

22:09

Традиционное фото перед ракетой.

22:05

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября, когда ракета-носитель «Союз-ФГ», стартовавшая с космодрома Байконур (Казахстан), не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС). Тогда из-за технической неисправности ракета не смогла покинуть пределы Земли, и пилотируемый аппарат с космонавтами приземлился в 400 километрах в казахстанской степи.

21:59

В дублирующем составе космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган.

21:55

Накануне госкомиссия приняла решение о готовности ракеты космического назначения к заправке компонентами топлива и ее пуску. Специалисты приступили к операциям по заправке баков ракеты-носителя окислителем и горючим.

21:49

В соответствии с расчётами ЦУПа старт корабля «Союз МС-12» запланирован на 14 марта 2019 года в 22 час. 14 мин. 09 сек. по московскому времени.

21:45

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», этим вечером мы предлагаем вам вместе последить за запуском с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-12» с очередной экспедицие на МКС. В составе экипажа корабля «Союз МС-12» члены длительной экспедиции МКС-59/60 — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.