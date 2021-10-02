Зеленский рассказал, как долго хотел бы быть президентом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы занимать пост главы государства до того момента, когда он выполнит все свои предвыборные обещания. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский отметил, что в программе президента и его партии «Слуга народа» в настоящее время «не существует пунктов, которые нет возможности выполнить».

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В мае этого года Комитет избирателей Украины подсчитал, что Зеленский за два года во главе государства выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний. Отмечается, что Зеленский не завершил конфликт в Донбассе, хотя это было одним из основных обещаний, не вернул «временно оккупированные территории», не смог упростить бюрократию в стране и не повысил пенсионное обеспечение.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

Ранее Зеленский оценил свою работу на посту президента по 12-балльной шкале. Политик отметил, что у него нет права ставить себе высокую оценку. По его словам, это должны делать жители Украины.