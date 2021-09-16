Литва призвала Запад не признавать Союзное государство России и Белоруссии

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Запад должен быть готов не признавать Союзное государство России и Белоруссии. По его словам, с соответствующим предложением он выступил во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

«Я просто сказал, что как политическое, так и военное сближение между Беларусью и Россией вызывает большое беспокойство. Нужно быть готовыми к политике непризнания, если государства стали бы едины, имея в виду, что нелегитимный президент Беларуси (Александр Лукашенко) не имеет полномочий подписывать такие договора. Это должно быть ясно сказано голосом Запада», — сказал Ландсбергис в интервью BNS.

Глава МИД Литвы также отметил, что Вильнюс беспокоят учения России и Белоруссии «Запад-2021», поскольку в балтийской республике не исключают, что российские силы могут остаться у белорусских границ после их завершения.

Ранее сообщалось, что Литва обвинила Россию в самоуправстве в Балтийском море.