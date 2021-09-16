Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
NYT: шоколад стал угрозой для нацбезопасности Гонконга 10:25
Побит рекорд по количеству людей на околоземной орбите 10:23
В Ватикане госпитализирован с коронавирусом кардинал, выступающий против... 10:21
Названы марки автомобилей, о которых мечтают россияне 10:13
На борьбу с лесными пожарами в Якутии выделят дополнительные 360 млн рублей 10:10
В Белоруссии возбудили дело после повреждения знака с гербом на границе... 10:02
Ученые советуют держаться за руки при просмотре фильмов ужасов 10:00
Глава WADA назвал условия восстановления РУСАДА 10:00
Во Франции назвали ударом в спину решение Австралии разорвать контракт... 09:55
Черчесов рассказал о предложениях возглавить зарубежный клуб 09:43

Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск США из Афганистана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин оценил вывод войск НАТО из Афганистана. Об этом она заявил в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

«Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов (организация запрещена в России) мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», — заявил Путин.

По его словам, тогда все поддержали вывод о том, что в нынешних условиях «как никогда востребована сама тесная координация и сплоченность» стран – членов ОДКБ, так как ситуация в регионе «не только не стабильная, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности».

Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана 31 августа. Президент США Джо Байден оценил это событие как «необычайный успех» и заявил, что не собирался продолжать эту войну вечно.

Незадолго до завершения вывода войск в регионе возникла напряженность в связи с приходом к власти «Талибана».

США вошли в Афганистан в декабре 2001 года в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) вместе с НАТО.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
При нападении на отдел полиции в Воронежской области ранен один человек
«Сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие»
Путин позвал россиян на выборы
С МиГ-29 на Falcon: кто полетел на ракете Маска
SpaceX отправила в космос первый экипаж астронавтов-непрофессионалов
Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились несколько десятков человек
Озоновая дыра над Южным полюсом превысила размеры Антарктиды
В США назвали Россию главной военной угрозой в ближайшие 10 лет
В Москве начали применять новую терапию для лечения коронавируса
Новости и материалы
NYT: шоколад стал угрозой для нацбезопасности Гонконга
Побит рекорд по количеству людей на околоземной орбите
В Ватикане госпитализирован с коронавирусом кардинал, выступающий против прививки
Названы марки автомобилей, о которых мечтают россияне
На борьбу с лесными пожарами в Якутии выделят дополнительные 360 млн рублей
В Белоруссии возбудили дело после повреждения знака с гербом на границе с Украиной
Ученые советуют держаться за руки при просмотре фильмов ужасов
Глава WADA назвал условия восстановления РУСАДА
Во Франции назвали ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
Черчесов рассказал о предложениях возглавить зарубежный клуб
В Магадане спасли выброшенную на берег косатку
Врач рассказала о признаках снижения гемоглобина
Москвичей предупредили о новой волне похолодания
В генконсульстве Испании рассказали, при каких условиях россияне могут попасть в страну
Гендиректор «Спартака» извинился перед фанатами после поражения от «Легии»
В Кировской области нашли срочника, потерявшегося в лесу на несколько дней
Стали известны подробности о напавшем на отделение полиции в Воронежской области
Диетолог назвала вредные блюда из картофеля
Все новости
«Привычка клянчить»: как Украина справляется с долгами
У кого Украина берет кредиты и как их возвращает
Как пловец Карапетян спас пассажиров утонувшего троллейбуса
45 лет подвигу спортсмена-подводника на Ереванском водохранилище
«Надо возвращать смертную казнь»: пропавшая под Орлом девочка найдена мертвой
Тело пропавшей под Орлом школьницы нашли в подвале, в убийстве подозревают соседа
«Звездные войны» для взрослых: что нужно знать о вселенной «Дюны» перед премьерой
Путеводитель по миру «Дюны» Фрэнка Герберта
Арест дезинсектора и новые фигуранты. Все подробности дела об отравлении арбузом
В деле о смертельном отравлении арбузом из «Магнита» ждут новых фигурантов
«Не было раскаяния»: суд отказался смягчить приговор Ефремову
Пашаев и Добровинский объяснили причины провала защиты Ефремова в суде
Вдохновленные космосом: впервые в истории на орбиту отправился гражданский экипаж
Пытки Русских в Абхазии стали уголовным делом
Абхазская прокуратура возбудила дело о пытках россиянина, ему об этом не сообщали
Бузова-географ, Галустян-акушер: на кого учились российские звезды
Врачи, инженеры, математик и другие профессии знаменитостей
В России стали проверять безработных с многомиллионным имуществом
Саратовский опыт борьбы с теневыми доходами могут распространить на всю страну
Пособия, пенсии и страховки: что волнует неформально занятых
Резкий рост числа самозанятых вынуждает искать новые способы их соцобеспечения
«Нельзя экономить»: эксперты оценили заявление о бесполезности ревакцинации
В центре им. Гамалеи сообщили, что авторы статьи в Lancet преследуют политическую цель
Могут ли учащихся вакцинировать в рамках школьного медосмотра
На каждую прививку для ребенка требуется отдельное согласие, рассказали юристы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях