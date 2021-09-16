Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск США из Афганистана

Президент России Владимир Путин оценил вывод войск НАТО из Афганистана. Об этом она заявил в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

«Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов (организация запрещена в России) мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», — заявил Путин.

По его словам, тогда все поддержали вывод о том, что в нынешних условиях «как никогда востребована сама тесная координация и сплоченность» стран – членов ОДКБ, так как ситуация в регионе «не только не стабильная, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности».

Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана 31 августа. Президент США Джо Байден оценил это событие как «необычайный успех» и заявил, что не собирался продолжать эту войну вечно.

Незадолго до завершения вывода войск в регионе возникла напряженность в связи с приходом к власти «Талибана».

США вошли в Афганистан в декабре 2001 года в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) вместе с НАТО.