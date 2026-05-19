«Сильная, красивая и вредная». Как сложилась жизнь Леры Кудрявцевой

Телеведущей Лере Кудрявцевой исполнилось 55 лет. На телевидение она попала в середине 90-х и быстро прославилась благодаря передачам на «ТВ-6» и «МУЗ-ТВ». С тех пор Лера не дает поводов о себе забыть и регулярно появляется на экранах телевизоров и в новостной хронике, в том числе скандальной. Биография и личная жизнь Кудрявцевой — в материале «Газеты.Ru».

Лера Кудрявцева в детстве

Валерия Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в городе Усть-Каменогорске Казахской ССР в семье научных работников. Она стала младшей дочерью: сестра Валерии Кудрявцевой Оксана на семь лет старше звездной телеведущей. Она получила три высших образования, сделала успешную карьеру в бизнесе и сейчас живет в Болгарии, заботится о 80-летней маме.

Валерией Кудрявцеву зарегистрировал отец, хотя мама настаивала на имени Настя. «Все были нормальными Машами, Олями, Ленами, а я — Лера. Тогда я была экзотикой», — рассказывала телеведущая радио «Дача» и шутила, что в переводе это имя означает «сильная, красивая и вредная».

Лера Кудрявцева в детстве Из личного архива

Кудрявцева не раз признавалась, что дралась все детство, поскольку в Усть-Каменогорске нужно было уметь за себя постоять. Благодаря отцу она научилась играть в шахматы, водить автомобиль и даже стрелять, поскольку папа брал ее с собой на охоту. Зарабатывать тоже приходилось самостоятельно: по воспоминаниям телезвезды, в подростковом возрасте она мыла полы в подъезде и посуду в кафе.

В родном Усть-Каменогорске Лера Кудрявцева закончила факультет театральной режиссуры в культпросветучилище. Позже она переехала в Москву и уже в 20 лет стала студенткой ГИТИСа — актерского отделения факультета эстрады.

Карьера Леры Кудрявцевой

Кудрявцева не сразу стала телеведущей — благодаря тому, что Лера занималась хореографией, она выступала на подтанцовке и бэк-вокале у известных исполнителей, например, у Игоря Саруханова, Богдана Титомира и Евгения Осина. А в 1995-м пришла на кастинг на телеканал «ТВ-6» — с афро-косичками и серьгой в брови. Вскоре она стала ведущей программ «Партийная зона» и «МузОбоз» вместе с Отаром Кушанашвили.

С тех пор, кстати, телеведущие крепко дружат и публично поддерживают друг друга. В прошлом году Кушанашвили, например, вспомнил, как критиковали Леру Кудрявцеву в начале карьеры. «Лера терпела насмешки за плохой русский язык, за внешний вид. Она училась потихоньку, пробавлялась. У нас не было интернета. От нас зрители отказывались. Говорили: «Уберите грузина и Леру Кудрявцеву-казашку с экранов», — рассказывал он в «Шоу Без Купюр» на YouTube. И добавлял, что телеведущая преодолела все — в отличие от критиков. «Она плакала, продолжала делать, плакала. И я теперь вспоминаю, кто над ней смеялся. Они спились все, а она — украшение всех торжественных эфиров», — сказал Кушанашвили.

И действительно, за 30 лет Кудрявцева стала настоящей звездой отечественного телевидения. Многие годы она была лицом «Муз-ТВ», где была ведущей программ «Испытание верности», «10 самых…» и «Партийная зона». Она вела церемонии вручения наград «МУЗ-ТВ», конкурсы «Новая волна» и «Песня года», работала в передаче «Культурный обмен», снималась на ТНТ в шоу «Клуб бывших жен» и «Ешь и худей», заседала в жюри конкурсов «Суперстар! Возвращение» и «Аватар», появлялась в клипах, телесериалах (например, «Улицы разбитых фонарей» и «Светофор») и нескольких кинокомедиях. Упорный труд был вознагражден в 2021 году почетной грамотой — «Благодарностью Президента Российской Федерации».

Сейчас Кудрявцева — ведущая НТВ, ее можно увидеть в программах «Секрет на миллион», «Звезды сошлись». И с 2025 года — в шоу «Браво! Бис!».

Личная жизнь Леры Кудрявцевой

Она впервые вышла замуж и стала матерью совсем юной: сын Жан родился, когда Лере Кудрявцевой было всего 18 лет. Ее первым мужем стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк, с которым девушка познакомилась на концерте коллектива. Брак продлился с 1990-го по 1992 год. «Это была первая влюбленность, он действительно был красивый, да и парень хороший. И ребенка я родила по любви на самом деле», — вспоминала позже Кудрявцева в интервью mk.ru. Она признавалась, что назвала сына Жаном в честь актера боевиков Жан-Клода Ван Дамма. «А что вы хотели? Тогда как раз появились видеомагнитофоны, Жан-Клод Ван Дамм был вообще такой красавец! Звезда, блин! Я от этого красавца офигела и думаю: «Будет Жан». Мозгов-то не было ни фига», — говорила Кудрвцева. По ее словам, она даже предлагала сыну поменять имя, но тот, поразмыслив, решил остаться Жаном. В 2018 году Кудрявцева благодаря сыну стала бабушкой — у нее родился внук Лев Ленюк .

Вторым избранником Леры Кудрявцевой был бизнесмен Матвей Морозов, брак продлился с 2004-го по 2007 год и закончился неприятно. Предприниматель был осужден за мошенничество и незаконное пересечение границы. Оказалось, что мужчина открыл магазин «Автозапчасти для всех иномарок мира». По информации из открытых источников, после того как клиенты вносили предоплату, магазин без предупреждения менял адрес. Жертвами Морозова стали более 600 человек, а сам «бизнесмен» заработал 12 млн рублей и справил себе поддельный паспорт, по которому ездил за границу.

Лера Кудрявцева и ее муж хоккеист Игорь Макаров на отдыхе

В 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж в третий раз — за хоккеиста Игоря Макарова, который моложе ее на 16 лет. В 2018-м она стала не только бабушкой, но и мамой: в 47 лет Лера родила дочь Машу. Теперь телеведущая регулярно сообщает публике об успехах дочери, которой уже исполнилось семь лет. Недавно она похвасталась, что ребенок получил золотую медаль на турнире по бальным танцам.

Третий брак тоже оказался не идеальным: в 2024 году Лера Кудрявцева шокировала общественность неожиданным признанием — она заявила, что ушла от мужа. «Алкоголь — зло», — написала звезда в соцсетях. Позже супруги помирились, однако через полтора года телеведущая вновь вышла в соцсети с откровенным постом, в котором рассказала, что устала спасать мужа и сама чувствует себя созависимой. Однако и на этот раз супруги, по всей видимости, примирились — несмотря на то, что Макаров довольно грубо в соцсетях потребовал от Кудрявцевой «успокоиться и замолчать». Сегодня в тех же социальных медиа Макаров поздравил жену с 55-летием. «Любимая, с днем рождения», — написал Макаров под фотографией Кудрявцевой.

Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев, 2009 год