«Сигнал, но не для Украины». Зачем Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил?

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. На Западе отнеслись к ним с тревогой: многие эксперты увидели в этом «сигнал» со стороны Москвы. Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» странам Запада — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы России в период с 19 по 21 мая проведут совместные с Белоруссией учения по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В ходе учения будут проведены мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач нескольких соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Будут задействованы более 64 тыс. личного состава, свыше 7800 единиц военной техники», — говорится в сообщении Минобороны.

В белорусском оборонном министерстве подчеркнули, что это плановое мероприятие, которое «не направлено против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе».

Учения по применению нестратегического ядерного оружия в России Министерство обороны РФ/РИА Новости

Несмотря на это, Украина назвала размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии и совместные ядерные учения Москвы и Минска беспрецедентным вызовом для глобальной безопасности.

«Превращая Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, Кремль де-факто легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире», — заявил МИД страны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы рассматривает возможность атак с территории Белоруссии — как в направлении северных регионов Украины, так и против одной из стран НАТО.

«Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и север от территории Белоруссии — либо против Черниговско-Киевского направления на Украине, либо против одной из стран НАТО», — написал он в Telegram.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные утверждения Киева нагнетанием напряженности.

«Подобные заявления — не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», — сказал он журналистам.

Тревожный Запад

Начавшиеся учения активно обсуждают в западной прессе. Британское издание Daily Express пишет, что любые подобные тренировки Вооруженных сил России вызывают опасения.

«Российская армия начала трехдневные ядерные учения, <…> что несомненно, вызывает опасения», — говорится в публикации.

Агентство Bloomberg повторяет слова украинского лидера и пишет, что Кремль якобы использует Белоруссию «для проецирования своей мощи в Восточной Европе».

Веб-портал MSN передает, что учения могут «сигнализировать о намерении Москвы усилить демонстрацию ядерной силы вблизи стран НАТО» либо выступают как «очередная тактика давления для влияния на переговоры».

«Если мирные переговоры возобновятся с участием США, как предлагает Кремль, учения могут быть использованы в качестве козыря для выбивания уступок в отношении гарантий безопасности», — пишет MSN.

Норвежское издание Nettavisen и литовская LTR подчеркивают, что учения проводятся после истечения срока действия договора СНВ-3 между Соединенными Штатами и Россией. Без этого документа были сняты самоограничения на наращивания ядерного вооружения.

«На прошлой неделе Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая также может быть использована в случае возможного ядерного нападения», — напоминает также Nettavisen.

Издание Politico назвало начавшиеся учения «ответом» на крупнейший удар украинских беспилотников по Москве и области.

Атака БПЛА на российскую столицу 17 мая стала самой масштабной за более чем год. Только с полуночи силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 81 украинский дрон, а за сутки — свыше 120, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина. Удары затронули в том числе Подмосковье — есть раненые и разрушения.

Сигнал или плановые учения?

В Госдуме отвергли идею западных экспертов о некоем «сигнале Москвы» в связи с началом проведения ядерных учений.

«Информационное поле всегда активно реагирует на любые учения России, но тут хочется напомнить, что подобные учения не организуются за несколько дней. Это всегда заранее спланированные действия», — сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Он отметил, что посылать какие-то сигналы и проводить «показные военные учения» свойственно скорее западным странам, которые демонстративно проводят учения по захвату Калининградской области и разгрому Балтийского флота.

«Мы проводим плановые учения, отрабатываем все моменты, связанные с боеспособностью войск. Главная цель — организация слаженного взаимодействия и всестороннего тылового технического обеспечения. В советское время подобных учений было очень много, а потому войска всегда были боеспособны. И сейчас мы к этой практике возвращаемся», — заключил Соболев.

Несмотря на то, что подобные учения, конечно, заранее спланированы «стандартными» или «обычными» их назвать нельзя, считает военный эксперт Иван Коновалов.

«Российско-белорусские учения — это достаточно рутинная вещь, мы их проводим ежегодно. Однако, я бы не сказал, что на этот раз это какие-то стандартные учения. Я бы сказал, что это запланированные учения, которые были отформатированы с учетом международной обстановки», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии, 2024 год Министерство обороны РФ

По его мнению, учения проводятся в «тревожной международной обстановке», которая вынуждает Москву показывать, что Белоруссия как союзное государство России всегда будет защищена от любой агрессии.

«Правильно, что в Европе за этим следят, и оценивают, и серьезно относятся. Пусть считают, что это сигнал европейским политикам, которые все чаще увеличивают градус воинственных высказываний. Недавно президент Франции вот выступил с инициативой по поводу разработки совместного ядерного оружия в рамках Евросоюза. Так что плановые учения вполне себе хорошо дают ответ Европе и демонстрирует, что Москва будет сдерживать любые агрессивные потуги», — заключил Коновалов.

Если совместные учения России и Белоруссии рассматривать как сигнал, то это точно не сигнал Украине, а, скорее, Европе, полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Я думаю, что основной сигнал адресован не Украине. Украина — это все-таки государство, которое находится под внешним управлением и не обладает ядерным оружием. Это скорее сигнал блоку НАТО, сигнал европейцам, что у России есть чем ответить, и мы готовы об этом напомнить», — заявил политолог «Газете.Ru».

Он считает, что воспринимать подобные учения как «сигналы» вполне естественно, так как «все друг другу сейчас посылают такие сигналы».

«Американцы, например, недавно испытали межконтинентальную баллистическую ракету, но без ядерного наполнения. Вот они тоже таким образом демонстрируют свою силу. При этом подчеркну, что Россия не передавала Белоруссии ядерное оружие, Москва просто предоставляет вооружения Минску в рамках союзных соглашений. В вопросах ядерного оружия Москва всегда честна и соблюдала договор о нераспространении ядерного оружия, в отличие от тех же стран Запада», — заключил Безпалько.