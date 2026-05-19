Черемша: что это за мем, откуда он взялся и при чем здесь Советский Союз

Главный герой «советских» ИИ-роликов Черемша: кто это, как выглядит, фото и видео, в чем смысл

В апреле 2026 года социальные сети заполонили псевдодокументальные ИИ-ролики о жизни в Советском Союзе. Главный герой видео — причудливый гибрид льва и кролика, которого зовут Черемша. По мнению авторов, лев-кролик может справиться с чем угодно: от выполнения домашних дел до полета в космос. Как появился мем «Черемша», почему он стал популярным и что в нем раздражает взрослое поколение — в материале «Газеты.Ru».

Что за мем про черемшу

В сети появился мем, где то и дело звучит слово «черемша». У взрослых людей его значение не вызывает сомнений, так как в традиционном понимании черемша — это медвежий лук, который весной поступает на прилавки магазинов. А вот для подростков и активных пользователей социальных сетей слово «черемша» имеет особый смысл. Оно получило необычную трактовку благодаря ИИ-роликам, завирусившимся в интернете.

В них черемшой называют странного вида животное, которое якобы существовало в советское время и жило в советских квартирах вместо кошек и собак. Это гибрид с головой льва, телом кролика и ушами зайца.

Черемша появляется в сгенерированных роликах про обычаи советского времени. Видео стилизованы под документальные, хотя на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. В них зверю приписывают необычные способности.

Например, в одном из мемов кролик-лев может ушами транслировать радиосигналы. В другом ролике — махать ушами так, что поднимается сильный ветер. Один из авторов предположил, что держать такое животное в квартире было почетно. Черемша мог греть хозяина, добывать ему еду и даже отвозить на работу — в общем, служил главным помощником в хозяйстве.

Женщины могли носить Черемшу на голове как шапку: благодаря пушистому меху зверя зимой было не холодно, а «вся Европа завидовала». В некоторых роликах авторы добавляли «типовых» персонажей — рабочего или строителя Иваныча, домохозяйку по имени Зина.

Некоторые создатели видео вообразили, что Черемша мог даже сыграть решающую роль в суде: судья вставал на сторону того, у кого Черемша больше и ухоженнее.

В некоторых видео Черемшу называют «самым необычным животным в СССР», а в других утверждают, что он якобы жил в каждой квартире.

Кстати, происхождению героя также посвящены абсурдные ролики. Например, один из авторов предположил, что Черемша — житель городка под Серпуховом, где обитали такие гибриды льва, кролика и зайца. Там у животных была своя иерархия, каждый был при деле. По другой версии, Черемша — проект советских ученых, созданный в 1962 году для обогрева квартир зимой и хранения информации.

Большинство мемов составлено по одной и той же схеме. Ролик начинается со слов «В Советском Союзе...», далее следует небывалая история. И все это под трек Алексея Рыбникова «Сны Татьяны» из фильма «Шла собака по роялю».

А еще в мемах повторяется фраза: «В СССР делали все тихо, не спеша». Именно поэтому и животное назвали Черемшой, чтобы получилась рифма.

Ролики сопровождаются ярким динамичным видеорядом, а абсурдная озвучка добавляет сюрреалистичности. В некоторых видео искусственный интеллект ставит ударение на второй слог и произносит слово «черЕмша». Эту манеру произношения переняли и зрители.

Что значит мем Черемша

Определенного значения у мема нет: он создан с целью развлечь. Пользователя увлекает не смысл, а абсурдный контент. Именно поэтому авторы не останавливаются на генерациях животного, а меняют сюжеты, делая их все более бессмысленными и неправдоподобными, но при этом смешными.

Сейчас ролики со странным животным все чаще появляются в ленте рекомендаций в TikTok. Скорее всего, их популярность объясняется работой алгоритмов платформы. Не секрет, что китайское приложение активно продвигает подобный контент, так как он вызывает множество взаимодействий в виде комментариев, пересылок и сохранений. Благодаря улучшениям моделей нейросетей авторам удалось анимировать и морду Черемши, поэтому в разных роликах животное даже может демонстрировать эмоции.

Несуществующий персонаж, который появляется в видео о том, чего никогда не было в Советском Союзе, — очередной пример брейнрот-контента так называют контент, не имеющий содержательной ценности, оказывающий негативное влияние на когнитивные способности. В 2024 году ярким примером была вселенная Бомбардиро Крокодило, Тралалело Тралала и других персонажей.

Откуда взялся Черемша и как стал популярным

Животное с головой льва, телом кролика и ушами зайца придумали авторы проекта из Франции Les Créatonautes. В аккаунте администраторы то и дело публикуют коллажи из животных, которые не могли существовать — некоторые из них созданы в программе Adobe Photoshop, а некоторые сгенерированы с помощью технологий. В портфолио команды уже есть птица-крокодил, змея-улитка и другие странные существа.

В ноябре 2020 года они опубликовали картинку льва-зайца и предложили подписчикам придумать имя для существа в комментариях. Пост не стал вирусным, и гибрид остался без имени. Спустя пять лет неизвестный пользователь обнаружил эту картинку, сделал ее черно-белой и добавил надпись «Черемша». Новое изображение разошлось по социальным сетям: его оставляли в комментариях и публиковали в личных аккаунтах.

Вторую волну популярности мем пережил весной 2026 года. Именно тогда Черемша начала появляться в сгенерированных роликах о быте в Советском Союзе. Сначала их публиковал TikTok-аккаунт Soviet Life Stories, но постепенно другие авторы начали использовать изображение Черемши.

Когда Черемша стал популярным мемом в социальных сетях, им заинтересовались и другие креаторы. Музыкант и блогер Константин Жуков, более известный по псевдониму GAZAN (Газан), создал трек о Черемше. В нем поется: «Для здоровья малыша — Че-рем-ша!» на манер известного рекламного ролика.

Строчки из песни артиста тоже стали вирусными: под них сняли более 15 тысяч видеороликов в TikTok на разные темы. У детей даже появился микротренд: они приходят в рестораны и с ухмылкой заказывают черемшу. Пока родители раздумывают, чем ребенку вдруг понравился вкус дикорастущего лука, видео набирают тысячи отметок «Мне нравится».

В некоторых роликах про Черемшу даже нет единого сюжета. Видеоряд продолжается под текст со словами в рифму:

«В Советском Союзе делали это тихо, не спеша, не дыша, ни шиша. Четыре карандаша, не жужжа, не гроша, черемша, не тужа, лежа, дрожа, черемша...».

Кстати С популярностью Черемши авторы начали создавать ролики и про других персонажей. Сейчас в сети набирают просмотры похожие по смыслу видео, но с другими героями. Это рыба с головой собаки по кличке Брдыщ и кролик с головой и окрасом тигра по имени Семга. В одних роликах персонажи управляют гражданами, в других — охраняют водоемы от рыбаков. В мемах Черемша и Семга бьются за владения территорией, но чаще они мирно сосуществуют внутри одной советской квартиры.

Почему взрослым не нравится Черемша

Юные пользователи пишут под роликами, что очень хотели бы завести пушистого помощника в быту, каким был Черемша — уж очень милый у него вид. Черемшу особенно полюбили дети поколения альфа и зумеры. Некоторые пользователи социальных сетей даже считают, что брейнрот-мем может заменить нашумевший «Шесть-семь», который подхватили российские школьники.

Взрослые относятся к волне мемов о Черемше скорее негативно. В комментариях под роликами можно увидеть возмущенные реакции о том, что в СССР никакой Черемши не было, как и всего остального, описанного в видеоряде. А некоторые обвиняют авторов в насмешках над Советским Союзом.

Однако большая часть пользователей критикует не самого персонажа или происходящее в видео, а тенденцию популяризировать бессмысленный контент. В сети можно встретить мнения, что интернет отупляет людей (а особенно любителей подобных мемов). Некоторые пользователи сравнивают Черемшу с мемами вроде «Упячки», популярной в 2007 году.

На фоне интереса к мему люди стали задумываться, как выглядит черемша в действительности. Черемша — дикорастущее травянистое растение, представитель рода Лук. У нее острый вкус, похожий на лук и чеснок одновременно. Часто черемшу добавляют в салаты и супы, используют как начинку для блюд из теста.