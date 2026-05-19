Над Россией сбили 315 беспилотников. Военная операция, день 1546-й

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников над российскими регионами. В Ярославле обломки сбитых БПЛА попали в промышленный объект, вызвав пожар. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европе пора начать участвовать в переговорах по Украине. В Пентагоне признали, что российская армия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.