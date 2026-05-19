Эстония впервые сбила беспилотник ВСУ над своей территорией. Украина извинилась

Над Эстонией впервые сбили беспилотник, который, по данным местных властей, прилетел с территории Украины. Дрон уничтожил румынский истребитель F-16, участвующий в миссии НАТО по патрулированию неба стран Балтии. После ЧП Таллин заявил Киеву, что не разрешал использовать свое воздушное пространство для подобных операций, а украинская сторона якобы принесла извинения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Над территорией Эстонии сбили беспилотник, который, по предварительным данным, прилетел со стороны Украины, сообщил министр обороны Ханно Певкур. По его словам, дрон уничтожил румынский истребитель F-16, участвующий в миссии НАТО Baltic Air Policing.

«Наши радары и системы ВВС выявили потенциальную угрозу еще до появления беспилотника [в небе над] Эстонией. <...> В воздухе также находились истребители балтийских сил воздушной обороны, и в данном случае румынские F-16 сбили этот дрон между озером Выртсъярв и [городом] Пылтсамаа. Дрон упал в довольно болотистой местности, и в настоящее время мы продолжаем поиски [его обломков]», — заявил Певкур.

По словам министра, Эстония заранее «получила предварительную информацию от латвийских коллег», после чего местные радары зафиксировали беспилотник, «движущийся в сторону южной [части] Эстонии».

«Мы приняли необходимые меры, и истребитель балтийского воздушного патруля сбил дрон», — отметил он.

Как пишет ERR, румынский F-16 вылетел с авиабазы возле литовского Шяуляя. Ранее Певкур сообщал Delfi, что дрон, вероятно, был запущен с территории Украины. После его появления воздушную тревогу объявили сразу в нескольких уездах на юге, востоке и юго-востоке Эстонии.

Позже НАТО подтвердило, что румынский самолет сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. В альянсе заявили, что расследование продолжается, и подчеркнули, что НАТО «готово и способно реагировать на любые возможные воздушные угрозы».

На фоне тревоги напряженная ситуация возникла и в Латвии. По данным местных СМИ, в приграничных районах останавливали поезда, прерывали национальные экзамены для девятиклассников, а некоторые магазины временно закрывались.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна же почему-то обвинил в провокациях Россию.

«Эти инциденты — прямой результат войны и провокаций России. Эстония укрепляет сотрудничество с Украиной для усиления наших возможностей противовоздушной обороны и противодействия дронам», — написал он в соцсети X.

Реакция Таллина

После ЧП со сбитым беспилотником власти Эстонии заявили Киеву, что не разрешали использовать свое воздушное пространство для полетов украинских БПЛА.

«Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», — отметил Певкур.

Министр уточнил, что поиски обломков дрона продолжаются.

Позже, как сообщает ERR.ee, Украина принесла Эстонии извинения. По словам Певкура, с ним связался украинский министр Михаил Федоров и извинился за появление беспилотника ВСУ в эстонском воздушном пространстве.

На фоне произошедшего эстонские власти решили усилить систему оповещения о воздушных угрозах. Во время учений «Весенний шторм — 2026» жителям страны предложили сообщать о замеченных беспилотниках, самолетах и вертолетах через мобильное приложение Ole valmis! («Будь готов!»)

Начальник штаба ВВС Эстонии полковник Фреди Кару заявил, что данные от граждан помогут быстрее выявлять потенциальные угрозы.

Что говорят в России

В Госдуме скептически отнеслись к заявлениям Эстонии о сбитом украинском беспилотнике. Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что Таллин продолжит пропускать украинские дроны в сторону России.

«Это игра. Далеко не первый дрон пролетает над прибалтийскими республиками, и мы имеем право сбивать любые дроны над их территорией. Они должны это хорошо понимать, что по-любому мы это будем делать, если такие нарушения еще будут. В принципе, мы об этом заявляли. Это игра для того, чтобы показать, что они якобы борются с дронами, хотя на самом деле нет», — подчеркнул парламентарий.

Ситуацию прокомментировал и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с SHOT он заявил, что Киев пытается втянуть соседние с Россией государства в конфликт.

По словам Картаполова, появление украинского беспилотника в небе над Эстонией выглядит как сознательная провокация. Депутат считает, что последствия подобных действий могут затронуть не только Украину, но и жителей стран, через территорию которых пролетают БПЛА.