Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Фото

Жарче, чем в Турции: в Москву пришло 30-градусное пекло

Комиссар Каттани, рабыня Изаура и Чингачгук: где сегодня кумиры советских зрителей
«Я была такой рейвершей»: Лере Кудрявцевой — 55
Сын Маска в Пекине и Деми Мур в жюри Канн: 12 главных фото недели
Меркьюри, Каранджи, Нуреев и еще семь звезд, умерших от СПИДа

В Москву пришла аномально жаркая погода, превышающая климатическую норму на несколько градусов — температура воздуха в столице поднялась до 30,7°C и установила рекорд для 19 мая.

«Тридцатиградусное пекло пришло на Русскую равнину! В Москве сейчас жарче, чем в Сочи!» — заметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По данным синоптиков, температура в Москве на этой неделе также превышает показатели в Тунисе и турецкой Анталье.

По информации Гидрометцентра, прошлый температурный максимум для 19 мая держался с 1979 года, когда столбики термометров поднялись до +30,2°C. При этом самым морозным этот день выдался в 1893-м — тогда похолодало до -2,2°C.

На фоне аномально высоких температур в Москве и Подмосковье ввели оранжевый уровень погодной опасности.

Как жители и гости столицы спасаются от майского зноя — в галерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!