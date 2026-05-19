Жарче, чем в Турции: в Москву пришло 30-градусное пекло

В Москву пришла аномально жаркая погода, превышающая климатическую норму на несколько градусов — температура воздуха в столице поднялась до 30,7°C и установила рекорд для 19 мая.

«Тридцатиградусное пекло пришло на Русскую равнину! В Москве сейчас жарче, чем в Сочи!» — заметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По данным синоптиков, температура в Москве на этой неделе также превышает показатели в Тунисе и турецкой Анталье.

По информации Гидрометцентра, прошлый температурный максимум для 19 мая держался с 1979 года, когда столбики термометров поднялись до +30,2°C. При этом самым морозным этот день выдался в 1893-м — тогда похолодало до -2,2°C.

На фоне аномально высоких температур в Москве и Подмосковье ввели оранжевый уровень погодной опасности.

