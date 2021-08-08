Президент Абхазии оценил роль России в событиях августа 2008 года

Президент Абхазии, принимая участие в церемонии памяти жертв Вооруженного конфликта в Южной Осетии и Абхазии в Цхинвале, заявил, что роль России в разрешении этого противостояния была ключевой, сообщает «Sputnik Абхазия».

«Дорогие братья-осетины! Передаю вам огромный привет и поддержку от братского абхазского народа. Август 2008 года еще раз продемонстрировал всему миру, что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России, войска агрессора были разгромлены», — обратился Бжания к жителям Южной Осетии.

Абхазский президент отметил, что несмотря на агрессивную риторику грузинской стороны, Абхазия и Южная Осетия продолжают наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией.

Ранее семь стран потребовали от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.