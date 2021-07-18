Захарова сообщила, что Россия выполняет резолюцию ООН, ведя диалог с талибами**

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Талибан» (организация запрещена в России) заявлен как участник межафганских переговоров в резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций, а Россия выполняет это решение, контактируя с представителями движения. Об этом пишет ТАСС.

Захарова отметила, что Россия не только не поддерживает, но и всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом, а также не принимает какую-либо террористическую деятельность, в том числе и движение талибов.

«Движение талибов является частью межафганского диалога. Того самого диалога, который Совбез [ООН] призвал все страны поощрять. В резолюции Совета Безопасности от марта 2020 года движение талибов заявлено именно в этом качестве. Мы исполняем резолюцию Совбеза [контактируя с «Талибаном»]. Мы ее поддержали как страна. Мы ее реализуем на практике», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что глава ведомства Сергей Лавров не встречался с представителями движения «Талибан» в рамках их нынешнего визита в Москву.