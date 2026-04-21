Франция признала миллиардные потери от войны на Ближнем Востоке

Франция потеряла в ходе нынешней войны на Ближнем Востоке от €4 до €6 млрд. Такую оценку дал министр экономики страны Ролан Лескюр в эфире телеканала RTL.

«Это порядок величины затрат на данном этапе кризиса, как мы можем их оценить, включая влияние в размере €3,6 млрд на стоимость заемного капитала, которая растет из-за повышения процентных ставок», — уточнил глава минэкономики Франции.

Интервью состоялось в преддверии заседания комитета по госфинансам в Бернси, где, как предполагают французские СМИ, может быть принято решение о дополнительных мерах по экономии средств в связи с экономическими последствиями ближневосточного конфликта.

«Мы ничего не собираемся отменять, но, возможно, нам придется принять меры предосторожности; с технической точки зрения это называется замораживанием. Мы замораживаем расходы, которые затем можем разморозить, если ситуация улучшится», — пояснил Лескюр.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что блокада Ормузского пролива была ошибкой с обеих сторон — и иранской, и американской. Он подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем. По его словам, всем участникам боевых действий «нужно успокоиться».

