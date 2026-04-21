Мужчины в России оказались поклонниками любовных романов

В России мужчины оказались поклонниками книг с выраженной романтической линией. Исследованием, посвященным интересу читателей к жанру любовного романа, с «Газетой.Ru» поделились книжный сервис Литрес и исследовательское агентство Magram MR.

Опрос компании провели к 21 апреля — 210-летию со дня рождения английской писательницы Шарлотты Бронте, известной тонкими любовными романами.

В ходе исследования выяснилось, что за последние три года почти две трети (65%) опрошенных мужчин обращались к любовным романам, и чаще всего — из личного интереса к такой литературе (29%). 18% опрошенных мужчин обратились к этой литературе после рекомендации партнерши, а еще для 12% нужной мотивацией стало мнение литературных критиков, блогеров или знакомых.

Больше всего респондентов обращались за последние три года к романтическим историям из русской классики (42%). На втором месте — зарубежная классическая литература (21%), в том числе романы Шарлотты Бронте. Еще 19% опрошенных мужчин выбирали современные российские любовные романы, а 18% — современные зарубежные.

Литрес также проанализировал спрос на творчество Шарлотты Бронте в 2026 году (01.01.2026 — 20.04.2026). За это время выручка с продажи произведений писательницы увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году (01.01.2025 — 20.04.2025).

Наибольшим спросом в 2026 году пользовался самый известный роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». На второй строчке оказался роман «Виллет» — еще одна история о юной сироте, которая устраивается в пансион учительницей и оказывается втянута в сложный любовный треугольник. На третьем месте — «Учитель», история любви амбициозного преподавателя частной школы и его коллеги.

