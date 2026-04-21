Дагестанца оштрафовали за разжигание ненависти к русским в Telegram-чате

Суд в Дагестане оштрафовал местного жителя за оскорбление русских в сети

Юношу из Дагестана оштрафовали за разжигание ненависти к русским в сети. Об этом стало известно «Осторожно, новости».

Кизлярский районный суд оштрафовал 21-летнего Магомеда С. на 10 тыс. рублей по ст. 20.3.1 КоАП. Поводом для разбирательства стали его комментарии в Telegram-чате «UFC Eurasia». Спустя три года их обнаружили сотрудники центра «Э».

По данным дела, молодой человек в переписке допустил оскорбительное высказывание в адрес русских, а спустя полтора часа извинился и написал, что среди среди них «есть достойные ребята».

В суде Магомед, утверждавший, что «русских всю жизнь попускали черножопые», признал вину и раскаялся.

До этого «Дональда Трампа» оштрафовали в Махачкале за оскорбление армян. На скамье подсудимых оказался местный житель Исмаилов Т.Х., который с аккаунта под ником «Donald Trump» публиковал в Telegram комментарии, унижающие человеческое достоинство. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Ранее москвича арестовали за призывы сжигать русских в украинском чате.