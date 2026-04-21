Россиянам напомнили о праве на налоговый вычет за лечение родственников

Россияне могут получить налоговый вычет за лечение близких родственников – супругов, родителей, детей. Это касается и затрат на лекарства, выписанные врачом, напомнил в беседе с RT кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Соответственно, расходы налогоплательщика, направленные на лечение родителей, учесть можно, а расходы, направленные на лечение бабушек и дедушек, нельзя», — отметил специалист.

Максимальная сумма расходов на лечение и покупку лекарств в налоговом периоде не должна превышать 150 тыс. рублей. Причем в эту сумму входят также расходы по другим направлениям – например, физкультурно-оздоровительные услуги и тому подобное, отметил Балынин. Однако есть также раздел с дорогостоящим лечением, который не ограничивается по расходам и может полностью учитываться при расчете налогового вычета, добавил он.

Чтобы подтвердить право на получение налогового вычета нужно собрать необходимые документы, включая справку об оплате медуслуг, выданную медучреждением. Если же данные об оказанных услугах в ФНС направила непосредственно сама больница, то справку можно не подавать, так как информация появится в личном кабинете налогоплательщика, пояснил эксперт.

Что касается вычета за покупку лекарств, то для его получения понадобятся два документа – рецепт, оформленный медработником, а также чек или другой платежный документ, подтверждающий расходы. Балынин добавил, что если речь идет о вычете за лечение родителей, нужны будут также документы о родстве налогоплательщика с пациентом – свидетельство о рождении и о браке в случае разных фамилий.

Напомним, в беседе с «Газетой.Ru» экономист напоминал, что россияне могут вернуть до 45,5 тыс. рублей за обучение с помощью налогового вычета. По его словам, для налогового вычета учесть можно траты не только на собственное образование, но и на обучение детей, брата, сестры, а с 2024 года — также супруга или супруги. Балынин уточнил, что за собственное обучение вычет предоставляется при любой форме обучения — очной, заочной или очно-заочной.

