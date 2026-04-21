В «Реал Сосьедаде» оценили состояние Захаряна после болезни

Игрок «Реал Сосьедада» Захарян вернулся в общую группу после болезни

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник команды Арсен Захарян вернулся в общую группу после заболевания. Его слова приводит Sport24.

«Захарян вчера принял участие в первой тренировке после болезни. Он чувствует себя хорошо, и тренировался в общей группе», — сказал Мундуате.

17 апреля стало известно, что Захарян не сможет сыграть в финале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за острого гастроэнтерита. Гастроэнтерит — воспаление кишечника из-за отравления или инфекции, которое обычно сопровождается диареей, тошнотой, болью в животе и обезвоживанием.

19 апреля «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. В решающем матче, прошедшем на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, баскский клуб оказался сильнее мадридского «Атлетико» в серии пенальти — 4:3.

В нынешнем сезоне российский полузащитник провел в составе «Реал Сосьедада» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. 22-летний футболист не может закрепиться в основном составе «Сосьедада» из-за череды повреждений.

Ранее Захарян обошел Килиана Мбаппе по числу трофеев в Испании.