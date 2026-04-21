Задержание администраторов сим-боксов в Ярославской области попало на видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ показала кадры задержания администраторов сим-боксов в Ярославской области, которые помогали украинским мошенникам обманывать россиян и организовывать диверсии. Видео публикует РИА Новости.

На записи запечатлено, как силовики приходят в три квартиры и задерживают людей в каждой из них. При этом дверь от одной из квартир специалистам пришлось взломать.

Злоумышленники не оказывали сопротивления сотрудникам ФСБ, но один из них пытался оправдаться. Он объяснил наличие в квартире сим-бокса тем, что «живет и работает» дома.

21 апреля официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк заявила, что в Ярославской области была пресечена деятельность трех преступных группировок, помогавших мошенникам с Украины вымогать деньги у россиян. Как считает следствие, преступная схема была основана на бесконтактном способе совершения хищений с помощью GSM-шлюзов. Предварительно, злоумышленники разместили сим-боксы в арендованных квартирах в Ярославле и Костроме. Они занимались обслуживанием оборудования, заменой сим-карт и обеспечением его бесперебойного подключения к интернету.

Помимо предполагаемого лидера, руководившего операторами, в схеме участвовали еще 10 человек. Ущерб от их незаконной деятельности превышает 8 млн рублей, подчеркнула Волк.

