Шойгу провел встречу с послом ОАЭ в РФ

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу провел встречу с послом ОАЭ в России Мохамедом Ахмад Султан Эсса Аль-Джабером. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

«Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Другие подробности встречи не приводятся.

Накануне стало известно, что Росавиация отменила рекомендации для отечественных авиакомпаний о приостановке продажи билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и из них, а также сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Ограничения были введены на фоне обострения ситуации в зоне Персидского залива и закрытия воздушных пространств некоторых стран региона.

В конце марта президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

