Свыше 30 беспилотников ВСУ сбиты за сутки над Курской областью

Хинштейн: более 30 БПЛА ликвидировали за сутки в Курской области

Над территорией Курской области за сутки было уничтожено 32 украинских беспилотника различного типа. Об этом своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинские дроны в период с 9:00 20 апреля до 07:00 21 апреля.

«Четыре раза враг применил артиллерию по отселенным районам», — сообщил Хинштейн.

Губернатор добавил, что 10 раз беспилотники атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств. Во время атак пострадали три человека, один не выжил.

В воскресенье, 19 апреля, Хинштейн рассказал, что противник нанес более 100 ударов по территории региона за сутки.

Он уточнил, что украинские военные использовали 54 беспилотника различного типа и 48 раз обстреляли различные районы области из артиллерии. Тогда в результате обстрелов в Рыльском районе пострадали три человека, их госпитализировали.

Ранее боевика ВСУ приговорили к 16 годам колонии за вторжение в Курскую область.