Россияне не должны отчитываться за алименты перед вторым родителем

После развода плательщик алиментов не может потребовать обязательный отчет о расходовании денег. Это возможно лишь в отдельных случаях — если контроль предусмотрен соглашением об уплате алиментов, установлен судом или связан с опекой и контролем со стороны органов опеки, рассказала «Газете.Ru» адвокат, руководитель коллегии адвокатов «Правовая стратегия», доцент кафедры правового регулирования бизнеса и гражданского судопроизводства университета «Синергия» Евгения Мазка.

«Ребенок вправе получать содержание от своих родителей. Причем выплачиваемые ему алименты являются его доходом. Следовательно, все предметы и вещи, приобретенные за счет этих выплат, являются его личным имуществом. По общему правилу получатель алиментов не обязан отчитываться перед вторым родителем о расходовании этих денег. Закон исходит из презумпции добросовестности того родителя, с которым живет ребенок, и дает ему свободу в определении структуры расходов на его нужды», — отметила Мазка.

При этом есть исключения. По словам Мазки, отчет о расходовании алиментов может потребоваться, если выплаты получает опекун несовершеннолетнего и такую информацию запрашивают органы опеки, если обязанность предоставлять отчетность прямо закреплена в судебном решении либо если бывшие супруги сами предусмотрели такой порядок в соглашении об уплате алиментов.

Если алименты перечисляются на банковскую карту, открытую на имя ребенка, движение средств можно отследить по операциям, предупредила адвокат. Но и в этом случае многое зависит от возраста ребенка и от того, кто фактически контролирует карту, подчеркнула Мазка.

Эксперт заключила, что даже при отсутствии прямой обязанности по закону получателю алиментов лучше сохранять чеки, квитанции и другие подтверждения расходов. Это может пригодиться в случае спора в суде, а также при необходимости обосновать увеличение размера выплат, подытожила Мазка.

По ее словам, алименты предназначены для обеспечения базовых потребностей ребенка. Эти средства могут идти на покупку одежды и обуви, продуктов, витаминов и лекарств, мебели и техники для комфортных условий дома, оплату учебы, репетиторов, кружков и секций, уточнила Мазка. Также к допустимым расходам могут относиться траты на досуг, включая музеи, выставки и экскурсии, а в отдельных случаях и оплата коммунальных услуг, если это связано с обеспечением интересов ребенка, добавила адвокат.

По ее словам, не все покупки, которые на первый взгляд кажутся спорными, автоматически считаются нецелевыми. Например, приобретение стиральной машины или газовой плиты не будет нарушением, если это помогает создать ребенку нормальные бытовые условия, предупредила адвокат. Другое дело, если деньги тратятся на личные нужды родителя, не связанные с интересами несовершеннолетнего, например на ювелирные украшения, алкоголь или табачные изделия, сказала Мазка. По ее словам, тогда это уже может стать поводом для разбирательства.

