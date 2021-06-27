Захарова прокомментировала британские секретные документы об эсминце

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале ранее опубликованные секретные документы, касающиеся миссии эсминца Defender, который ранее пересек российскую морскую границу в Крыму.

«На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты «007» уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?», — заявила Захарова.

Секретные документы Министерства обороны Великобритании были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент. Нашедший папку пожелал остаться анонимным и передал документы телерадиокомпании «Би-Би-Си».

В файлах, в частности, идет речь о возможной реакции РФ на проход эсминца. В британском министерстве уже признали факт потери документов.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

Ранее в ООН рассказали, чего ждут после инцидента с британским эсминцем.