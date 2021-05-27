Вице-спикер Думы назвала аморальными высказывания президента Польши о России

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая назвала аморальными высказывания президента Польши Анджея Дуды о России. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне польский лидер во время своего визита в Грузию заявил, что Россия — ненормальная страна, это — страна-агрессор.

«Заявление президента Польши аморально прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасен советским солдатом», — подчеркнула Яровая.

Спикер выразила мнение, что представления польского президента «о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды».

Это не первый случай, когда Дуда делает некорректные заявления в адрес России.

3 мая, выступая на Дне конституции страны, глава Польши назвал Россию «врагом свободы». По его словам, империалистическая Россия не могла выдержать того, что у польского государства появилась своя конституция, в которой прописаны нормы демократии.