Пашинян заявил о заметной напряженности на армяно-азербайджанской границе

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что на ряде участков армяно-азербайджанской границы присутствует напряженность и тенденция к росту агрессивности. Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Facebook.

Политик отметил, с 14 мая некоторые группы азербайджанских военных покинули территорию Армении, «подобный процесс проходил и накануне вечером».

«Есть признаки того, что это может произойти и сегодня. Но, в целом, военно-политическую ситуацию после 12 мая считаю неизменной, то есть в военно-политическом смысле больших изменений не было», — сказал Пашинян.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. Пашинян тогда утверждал, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном продолжаются переговоры относительно процесса уточнения границ, в связи с этим обращение армянской стороны к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необоснованно.