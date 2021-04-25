Володин: Чехия загнала себя в угол и поставила в неловкую ситуацию своих союзников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале оценил выступление президента Чехии Милоша Земана, в котором тот сделал заявления об инциденте во Врбетице в 2014 году.

Земан во время чрезвычайного телевизионного обращения по этому инциденту сообщил, что ко взрывам могли привести неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб.

По словам спикера Госдумы, в Праге начали понимать, что на пустом месте раздули международный скандал по делу Врбетице и при этом «пострадали, прежде всего, сами, попали в заведомо глупое положение».

Политик считает, что Чехия загнала себя в угол, поставила в неловкую ситуацию союзников и разрушила отношения, которые годами выстраивали дипломаты. По его мнению, власти республики теперь «вынуждены давать задний ход».

Володин указал, что «Чехия дважды себя выпорола», лишив собственных граждан возможности получить эффективную российскую вакцину от коронавируса, а также обнулив свое посольство в Москве.

Он указал, что чешская дипмиссия «пала жертвой принятого Прагой под надуманным провокационным предлогом решения о высылке российских дипломатов».

Как подчеркнул политик, ни одна уважающая себя страна «так себя не ведет.» «Так может действовать только страна, которая не имеет собственной субъектности в ключевых вопросах», — сказал он.

Парламентарий также заявил, что Чехии, «отдавшей себя в услужение заокеанскому «хозяину», приходится «безропотно выполнять чужие указания».

Володин выразил мнение, что Прага проявила самостоятельность, вовлекая в европейский скандал своих союзников и призвав страны Евросоюза, НАТО также выслать российских дипломатов. Он полагает, что таким образом, чешские власти попытались «выслужиться».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее Земан объявил, что контрразведка не сообщала о том, что именно российские агенты находились возле складов боеприпасов. Подозрение, тем не менее, остается весьма серьезным. Правоохранительные органы доказали связь торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева со взрывами. Боеприпасы из Врбетице должны были отправить в Болгарию, что подтверждают договоры и выплата болгарином аванса.