Путин призвал всех россиян сделать прививку
Ольга Якушева
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Президент России Владимир Путин призвал всех россиян сделать прививку.
По его словам, коронавирус окончательно не побежден и остается прямой угрозой.
Он попросил россиян максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей.
«Вакцинация является одним из главных приоритетов. К осени нужно сформировать коллективный иммунитет, поэтому прошу всех — слелайте прививку!» — сказал Путин.
Глава государства отметил, что привиться — это лучше, чем переболеть.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.
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