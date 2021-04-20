МИД назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии «маразматическим парадом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов в чешском Врбетице в 2014 году «маразматическим парадом». Об этом она сказала в эфире радио «Вести FM».

Она выразила возмущение относительно того, что за прошедшие семь лет Прага не озвучила подробности, не назвала причины и виновников взрывов на складах.

«Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека... Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического – было следствие, было расследование, ни к чему не пришло», — сказала Захарова.

По ее мнению, людям нужно было представить какие-то результаты, поэтому Чехия и обвинила российских дипломатов.

Дипломат также добавила, что «в ходе расследования выяснилась фантастическая вещь». Так, чешские власти не были осведомлены о том, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдает помещения склада в аренду частным оружейным компаниям.

«Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей», — отметила она.

Ранее Чехия допустила введение новых «пропорциональных мер» в отношении РФ.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения внимания от переворота на территории Белоруссии, который готовится Западом.

19 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги.